Evenepoel en Pogacar missen afslag na aanval in finale: “Het was niet goed gesignaleerd. Door de hoge snelheid zagen we die bocht niet”

Evenepoel verloor finaal geen tijd op de concurrentie. Klassementsleider Pogacar kwam als zesde boven op de ‘Tappa dei Muri‘, Evenepoel eindigde als negende. Beiden op 28 seconden van ritwinnaar Warren Barguil. De Fransman van Arkéa-Samsic was in een lastige finale de beste van een vroege vlucht. Xandro Meurisse moest vrede nemen met de tweede plaats.

Pogacar: “Niet goed gesignaleerd”

Pogacar kwam na afloop terug op het voorval. “Remco (Evenepoel), Jonas (Vingegaard) en ik kregen een mooie mogelijkheid om voor de ritoverwinning te vechten. Maar toen reden we rechtdoor in die afdaling. ‘t Was niet goed gesignaleerd. Er stond wel een pijl naar rechts, maar door de hoge snelheid konden we die bocht niet zien.”

Evenepoel verloor aanvankelijk het meeste terrein, maar dat had Pogacar niet meteen in de gaten. “Ik heb geen idee wanneer Remco opnieuw kwam aansluiten. Ik was met mezelf bezig en voelde dat mijn benen wat ontploft waren door de inspanning. Uiteindelijk was dit een goede dag, want ik blijf leider in het klassement.”