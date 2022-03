Evenepoel en Pogacar missen afslag na aanval in finale: “Het was niet goed aangeduid. Door de hoge snelheid zagen we die bocht niet”

Tirreno-AdriaticoBizarre omwenteling in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico . Remco Evenepoel trok in de finale ten aanval met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Maar het drietal miste vervolgens een afslag, omdat een seingever verkeerd werd opgesteld. Een jammerlijke fout van de organisatie.

Evenepoel, Pogacar en Vingegaard moesten plots achtervolgen op het uitgedunde peloton. Die laatste twee hadden iets sneller in de gaten dat ze van het parcours waren, Evenepoel moest een grotere bocht maken. Het kostte zo heel wat krachten om opnieuw voorin aan te sluiten.

Evenepoel verloor finaal geen tijd op de concurrentie. Klassementsleider Pogacar kwam als zesde boven op de ‘Tappa dei Muri‘, Evenepoel eindigde als negende. Beiden op 28 seconden van ritwinnaar Warren Barguil. De Fransman van Arkéa-Samsic was in een lastige finale de beste van een vroege vlucht. Xandro Meurisse moest vrede nemen met de tweede plaats.

Evenepoel en Pogacar: “Niet goed aangeduid”

Evenepoel kwam in een communiqué terug op het voorval. “Er was niets te zien en er stond ook geen seingever om te tonen dat naar rechts moesten. Dus reden we rechtdoor. En daar eindigde dan ook onze veelbelovende aanval. Gelukkig had ik de benen om terug te keren in het peloton. Jammer dat het zo gelopen is, want het zag er goed uit.”

Ook Pogacar reageerde na afloop. “Remco (Evenepoel), Jonas (Vingegaard) en ik kregen een mooie mogelijkheid om voor de ritoverwinning te vechten. Maar toen reden we rechtdoor in die afdaling. ‘t Was niet goed aangeduid. Er stond wel een pijl naar rechts, maar door de hoge snelheid konden we die bocht niet zien.”

Evenepoel verloor aanvankelijk het meeste terrein, maar dat had Pogacar niet meteen in de gaten. “Geen idee wanneer Remco opnieuw kwam aansluiten. Ik was met mezelf bezig en voelde dat mijn benen wat ontploft waren door de inspanning. Uiteindelijk was dit een goede dag, want ik blijf leider in het klassement.”

