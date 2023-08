Evenepoel en co zijn gewaarschuwd: Roglic bewijst dat hij klaar is voor Vuelta met ritwinst in Burgos

“Een shitshow”: ook wereldkam­pi­oen Tom Pidcock niet te spreken over ‘start­rij-ga­te’, Fransman trakteert UCI op obsceen gebaar

Hij profiteerde er zelf van, maar toch is ook kersvers wereldkampioen mountainbike crosscountry Tom Pidcock niet te spreken over de last-minute wijziging in de reglementen over de startplaatsen die de UCI doorvoerde. De Brit heeft het zelfs over “een shitshow”.