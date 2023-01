Evenepoel en co na “een reis van 35 uur ongeveer” in San Juan neergestreken

WielrennenDe Soudal Quick-Step-selectie voor de Ronde van San Juan is na “een reis van 35 uur” neergestreken in Argentinië. Naast Pieter Serry, Yves Lampaert, Fabio Jakobsen, Jan Hirt en Michael Morkov uiteraard ook kopman Remco Evenepoel. Vrouwlief Oumi Rayane nam dinsdag al afscheid van haar man op Instagram. “Seizoen 2023 is gestart. De eerste keer dat we vaarwel zeggen voor een lange periode sinds ons huwelijk”, klinkt het.

Remco Evenepoel begint het nieuwe wielerseizoen eind volgende week dus in de Ronde van San Juan (22-29 januari). De wereldkampioen en zijn ploegmaats namen dinsdag in Amsterdam het vliegtuig naar Buenos Aires in Argentinië. Naast Evenepoel stapten ook Yves Lampaert, Fabio Jakobsen, Jan Hirt, Michael Morkov en Pieter Serry op het vliegtuig.

Die laatste hield op zijn Instagram een reisdagboek bij (zie video hierboven). “Hopelijk is het beter weer in Argentinië, want hier is het maar triestig”, luidde het bij vertrek. Serry liet in zijn zelf gedoopte vlog ‘Kopserry’ vannacht weten eindelijk toegekomen te zijn in San Juan na twee vluchten en een twee bustochtjes. “We zijn 35 uur onderweg!”

Beperkte jetlag

Evenepoel en co vertrokken ruim op tijd, veel vroeger dan naar het WK in Wollongong, waar het tijdverschil negen uur bedroeg en waar hij maar een week voor de tijdrit arriveerde. De jetlag zal dit keer kleiner zijn. Het tijdverschil van San Juan met Brussel bedraagt slechts vier uur. Voor Evenepoel wordt het zijn derde deelname aan de Argentijnse rittenkoers. Eerder werd hij er in 2019, in zijn debuutjaar bij de profs, negende in de eindstand. Hij won er toen ook het jongerenklassement. Een jaar later, in 2020, pakte hij een zege in de tijdrit en de eindwinst.

“Ik ben heel blij om weer te racen in San Juan”, zei Evenepoel, die tijdens de rittenkoers zijn 23ste verjaardag zal vieren. “Het was mijn eerste koers als prof in 2019 en ik heb er veel goede herinneringen aan. Ik kijk ernaar uit daar voor het eerst mijn regenboogtrui te tonen. Ik hoop veel geweldige fans langs de weg te zien.” Evenepoel mikt in San Juan op eindwinst, ook etappezeges met Jakobsen staan hoog op het verlanglijstje bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Volledig scherm © Photo News