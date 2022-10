Evenepoel drukt geruchten over mogelijk vertrek de kop in: “Vervelend, ik ben heel gelukkig bij Quick.Step”

WielrennenMorgen rijdt Remco Evenepoel (22) zijn eerste wedstrijd in de regenboogtrui, de Mémorial Frank Vandenbroucke in Binche. Aan de vooravond van de koers kreeg Evenepoel natuurlijk ook vragen over de geruchten omtrent een transfer naar Ineos Grenadiers, maar die drukte hij de kop in. “Ik ben heel gelukkig bij Quick.Step-Alpha Vinyl en zie geen enkele reden om te vertrekken.”

Vorige week, enkele dagen na het behalen van de wereldtitel, sierde Remco Evenepoel opnieuw de headlines van de internationale sportkranten. De reden: een mogelijke toptransfer naar Ineos Grenadiers, ondanks een lopend contract tot eind 2026. Quick.Step-manager Patrick Lefevere stond meteen op zijn strepen, maar Evenepoel zelf reageerde nog niet op het stormpje. Tot vandaag. “Ik was aan het trainen met een vriend toen het vuurtje begon te lopen”, vertelde hij. “Heel relaxed, we dronken onderweg een koffie met een taartje. Maar toen ik weer thuiskwam, ontplofte mijn telefoon zowat. Ik was heel verrast toen ik de berichten las. Ik heb Patrick (Lefevere) meteen gebeld om te zeggen dat ik van niets wist.”

Vervelend

Voor Evenepoel was de interesse niet nieuw. “Ik wist van de interesse van meerdere teams - niet eentje -, dat was voor de Vuelta al het geval. Maar ik wilde mij er niets van aantrekken, me focussen op mijn doelen. Ik lig nog tot eind 2026 onder contract bij Quick.Step-Alpha Vinyl en er is veel wederzijds vertrouwen. Ik ben heel gelukkig, heb met iedereen in de ploeg een uitstekende band en zie geen enkele reden om te vertrekken. Het is wel vervelend dat er van wat geruchten zo snel een feit wordt gemaakt. Zowel met mijn entourage als Patrick is er nog nooit gesproken over een vertrek, en dat zal ook niet voor meteen zijn.”

Volledig scherm Evenepoel dineerde vorige week met vader Patrick en Patrick Lefevere. © Instagram

Evenepoel bewees in de Vuelta dan ook dat hij ook bij Quick.Step-Alpha Vinyl een grote ronde kan winnen. En dus wordt er al vooruitgekeken naar volgend seizoen - verschijnt de wereldkampioen straks in het Baskenland aan de start van de Tour? “We blijven kalm”, predikt Evenepoel rust. “We wachten de verschillende parcoursen en het aantal tijdritkilometers af. Daarna beslissen we welke grote ronde we rijden. We nemen het stap voor stap. In januari word ik 23 - ik heb nog veel jaren voor me. De Vuelta was alvast een eerste stap richting de grote droom.”

Over naar de orde van de dag dan, in dit geval de Mémorial Frank Vandenbroucke in Binche van morgen. Evenepoel zal er voor het eerst in koers zijn regenboogtrui showen - veel meer moet daar niet van verwacht worden. “Ik ben niet zo fris meer", geeft Evenepoel toe. “Ik lag deze week telkens laat in bed. Ik start dan ook niet om te winnen, maar om te genieten en mijn trui te tonen. Bovendien is de koers niet zo ver van mij thuis. Het is meer een bedankje aan de mensen voor de steun het hele jaar door.”

Lees ook:

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA