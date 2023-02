Evenepoel, die nét geen leider is, en maats winnen ploegentijdrit in UAE Tour met één seconde: “Mooier dan sommige individuele zeges”

Evenepoel: “Het was aan mij om de ploeg op sleeptouw te nemen”

Een fiere Remco Evenepoel, na zijn eerste winst in een ploegentijdrit. “We hebben een goeie tijdrit gereden, al zijn we misschien een beetje te traag gestart. Aan het tussenpunt was het voor mij onduidelijk of we tien seconden voor of achter lagen, maar het belangrijkste is winnen. Dit is heel mooi. Zelf was ik eerst misschien wat teleurgesteld dat het geen individuele tijdrit was, maar winnen maakt het tien keer beter. Dit is zeker mooier dan sommige individuele zeges.”