Evenepoel, die in Catalonië op ritzege in regenboogtrui mikt, over Sanremo: “Die koers moet me wel liggen. Als het volgend jaar past, waarom niet?”

WielrennenDrie weken na zijn eindzege in de UAE Tour keert Remco Evenepoel morgen terug in competitie in de Ronde van Catalonië. Evenepoel vertoefde de voorbije weken in Tenerife, waar hij een hoogtestage afwerkte om de vorm voor de komende Ronde van Italië bij te vijlen. “Ik ben nu tussen 90 en 95 procent, dus ik zit perfect op schema om in de Giro 100 procent te zijn.”

Na een intensieve hoogtestage in Tenerife speldt Remco Evenepoel morgen in de Ronde van Catalonië weer een rugnummer op. “Voor mezelf is dit een nieuwe stap, een nieuwe test”, zegt hij in een interview met VTM Nieuws. “Ik ben momenteel tussen 90 en 95 procent. Elke stage proberen we er 5 procent bij te doen - ik zit dus perfect op schema om 100 procent te zijn in de Giro.”

De Giro is natuurlijk de belangrijkste afspraak in de agenda van Evenepoel, maar de wereldkampioen rijdt altijd met ambitie - dat is in Catalonië niet anders. “Het grootste doel is een rit winnen in de regenboogtrui, zodat ik eindelijk zo’n mooie foto heb. Qua klassement mikken we op het eindpodium - dat is een veilige en realistische ambitie. Om te winnen zullen de benen en het geluk er moeten zijn.” Het deelnemersveld in Spanje is niet min. “Ik verwacht sowieso Roglic, hij was heel sterk in de Tirreno. Daarnaast denk ik ook aan Carapaz en het sterke blok van UAE.”

“Zal Sanremo zeker eens rijden”

Meer dan de Ronde van Catalonië is Milaan-Sanremo dit weekend natuurlijk hét gespreksonderwerp in wielerland. “Ik heb de laatste 45 kilometer niet kunnen zien doordat ik op het vliegtuig zat”, aldus Evenepoel. “De saaiste kilometers heb ik dus wel gezien. (lacht) Toen we geland waren, hebben Jan Hirt en ik meteen de finale bekeken. De sterkste heeft volgens mij gewonnen.”

Deed de spetterende finale van gisteren het ook bij Evenepoel kriebelen? “Ik zou heel graag eens rijden, dat zal ook zeker eens gebeuren. Dit jaar paste het niet in de planning, maar volgend jaar misschien wel. Het is een koers die me wel moet liggen, zeker zoals er de laatste jaren gereden wordt. Vorig jaar lag het al op tafel, maar toen hebben we ons aan ons plan gehouden in aanloop naar Luik. En dat is ook niet slecht afgelopen.”

