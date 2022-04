Evenepoel, die eerder waarschuwing kreeg voor duw, maakt (terecht) misbaar in de sprint: “Als ik niet rem, vlieg ik in de hekken”

Remco Evenepoel wilde zich tonen in zijn eerste koers voor eigen volk, maar op een bepaald moment werd z’n manifestatiedrang misschien iets té groot. Evenepoel opende al vroeg de finale en maakte de sprong vanuit het peloton naar een kopgroepje met onder meer de Ineos Grenadiers-renners Ben Turner en Magnus Sheffield. Het duo wist kopman Tom Pidcock in het achtervolgende groepje en weigerde dan ook mee te werken. Evenepoel maakte zich er druk in en deelde een duwtje uit aan Ben Turner, die er gelukkig nog om kon lachen. Sheffield schudde daarentegen veelzeggend het hoofd. Evenepoel kreeg voor de por een officiële waarschuwing van de wedstrijdjury.

“We hebben die waarschuwing via de wedstrijdradio doorgekregen”, legde ploegleider Geert Van Bondt uit. “Ik had het voorval niet gezien, maar we hebben hem daarna wel gezegd dat hij moest oppassen. Misschien moet Remco in de toekomst toch opletten met zulke gebaren.”

Ook in de finale namen de frustraties de bovenhand bij Evenepoel, al was dat hier meer te verantwoorden. Onze landgenoot wilde zich mengen in de sprint om de tweede plek, maar werd ei zo na de hekken in gereden door Benoît Cosnefroy, die op zijn beurt dan weer mee op wandel werd genomen door Tim Wellens. Wellens eindigde oorspronkelijk derde, maar werd enkele minuten na de aankomst gedeclasseerd voor z'n afwijkende sprint.

Evenepoel deed na afloop zijn verhaal bij VTM Nieuws. “Ik voelde vrij snel dat ik niet de benen had om alleen te gaan. Dat zat er niet in vandaag. Ik ben nooit top in deze weersomstandigheden”, klonk het. “De sterkste ploeg heeft gewonnen. Als je drie man in de kopgroep hebt, verdien je het om de koers te winnen.”

Wat gebeurde er in de sprint? “Dat moet je aan Tim (Wellens, red.) vragen. Hij week helemaal uit, wetende dat iedereen in zijn wiel zat. Het was niet echt een proper manoeuvre”, aldus Evenepoel. “We zullen nooit weten of ik hem zou geremonteerd hebben. Maar als ik niet rem, dan vlieg ik de hekken in. Frustrerend, want ik voelde dat ik nog poeder in de benen had om een sprint te rijden.”

Tim Wellens besefte dat hij boter op het hoofd had, maar nuanceerde ook. “Ik ging de sprint aan, ving de man achter mij op en ging dan te fel naar links. Maar het is een speciale sprint, als je aan zo’n laag tempo begint. Da’s anders dan wanneer je begint aan 60 km/u.”

