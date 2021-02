Evenepoel bevestigt mail naar UCI-voorzitter: “Ik werd zwart gemaakt terwijl ik half gebroken in zetel lag”

WielrennenRemco Evenepoel bevestigt dat hij een mail naar UCI-voorzitter David Lappartient stuurde om zijn ongenoegen te uiten over het onderzoek na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. “Terwijl ik half gebroken in de zetel lag, probeerden ze me zwart te maken.” Evenepoel houdt ook vast aan het idee dat hij zonder competitie in de benen de Giro (8 mei) aanvat.

Een duidelijk gelukkige Remco Evenepoel stond vandaag de pers te woord. Over zijn fysieke achterstand, het deugddoend Omloop-tochtje van gisteren met de ploegmaats van Deceuninck-Quick.Step en de Giro.

Maar er lag toch nog iets op zijn lever. Evenepoel bevestigde dat hij een mail naar de UCI had gestuurd om zijn ongenoegen te uiten over de manier en de timing van het onderzoek na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. De UCI wou weten welk object ploegleider Davide Bramati - knielend in het ravijn - uit de achterzak van zijn poulain haalde. Evenepoel ging uiteindelijk vrijuit. “Er werd geen dopingovertreding begaan”, was het verdict.

Volledig scherm Bramati haalt een object uit de achterzak van Evenepoel. © LAPRESSE

“Ik heb geweend in de armen van mijn vader. Zo ‘shit’ heb ik me gevoeld”, schreef Evenepoel over de speculaties op Twitter. En vandaag bevestigt hij een mail te hebben gestuurd naar Lappartient. De UCI-voorzitter koos ervoor om het onderzoek naar Evenepoel en zijn ploeg óp de start van de Tour de France naar buiten te brengen. “Net dan. Dat vond ik raar”, vertelt Evenepoel. “Ik keek énorm uit de Tour-start, weliswaar vanuit mijn zetel. En dan lees ik plots dat er een onderzoek komt. Ik kreeg een klop op mijn hoofd. Dus heb ik hem een mail gestuurd. Met daarin: ‘ik lig hier half gebroken in mijn zetel en jullie proberen mij even zwart te maken’. Ik wist honderd procent zeker dat ik niets fout had gedaan. Dat is achteraf ook gebleken.”

Lappartient stuurde een mail terug. “Met daarin dat ze de zaak moesten onderzoeken in het kader van de veiligheid van de sport. In de weken daarvoor legde ik als leider van de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen elke dag een dopingtest af. Tegen dat protocol heb ik niets, maar zo zie je dat er maar weinig vertrouwen is in bepaalde renners. Dat vind ik heel jammer.”

Evenepoel over de Omloop-verkenning: “Logisch dat ze me er afrijden”

Los van het oprakelen van de Lombardije-kwestie straalde Evenepoel tijdens de Zoom-meeting. De fysieke achterstand zal maar stelselmatig worden weggewerkt, maar de man uit Schepdaal is opgetogen dat hij kan fietsen. Én zelfs even kan verkennen met de ploegmaats van Deceuninck-Quick.Step. “Die mannen zijn in topvorm. Het is normaal dat ik niet kon volgen. (lacht) Al ik kon eigenlijk nog vrij lang standhouden. Het was écht leuk.”

Evenepoel zonder wedstrijd in benen naar Giro: “Is een risico”

Het eerste doel is de Ronde van Italië (8-30 mei). Die rijdt hij zonder voorgaande wedstrijden. “We hebben gekozen om dan pas in competitie te gaan. Is dat een risico? Misschien wel. Gaat dat goed uitdraaien? Geen idee. Maar een dikke twee maanden tot de Giro is sowieso al kort. Waarom zou ik me dan haasten om nog eens twee weken eerder aan de start te komen in de Ardennen? Het is al zo krap...

“Het parcours van de Giro ga ik overigens niet verkennen. Ik leg liever de volledige focus op het opbouwen van mijn conditie. En hopelijk gaat het in die drie weken zelf in stijgende lijn.” Evenepoel herhaalt dat hij er zonder druk en verwachtingen aan de start verschijnt. Hij vertrekt binnenkort op hoogtestage naar Tenerife.

Volledig scherm Remco Evenepoel gisteren op de Muur van Geraardsbergen. © Photonews

