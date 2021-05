Evenepoel bekoopt mindere dag en verliest 2 minuten, autoritaire Bernal steviger in het roze

Een mini-Strade Bianche, dat is wat het Giro-peloton daags na de rustdag voorgeschoteld kreeg. Van de laatste 70 kilometer liepen er maar liefst 35 over witte grindwegen. Het goede weer was voor de meeste klassementsmannen een opluchting, al zorgde dat ook voor stoffige omstandigheden. Rozetruidrager Egan Bernal werd begin maart derde in de échte Strade Bianche en vond hier dus een mooie kans om zijn concurrenten onder druk te zetten.

Op dat moment was al lang duidelijk dat de klassementstenoren niet voor de ritzege zouden strijden. Een kopgroep van elf met daarbij drie Belgen (Dries De Bondt, Harm Vanhoucke en Lawrence Naesen) kreeg een monstervoorsprong. In de groep der favorieten heerste lange tijd de grote wapenstilstand. Qua namen uit de top tien ontbrak enkel die van Dan Martin.

Evenepoel leek heel de finale wat onzeker rond te rijden, maar haakte zijn wagonnetje toch aan. Tot hij op de voorlaatste gravelstrook de andere favorieten moest laten rijden (zie video hieronder) . Al snel was duidelijk dat Evenepoel na tien dagen zijn eerste mindere dag beleefde - dat op zich is al een enorme prestatie. Onze landgenoot werd na een tijdje wachten dan toch opgewacht door ploegmaat Almeida. Samen beperkten ze lange tijd de schade, maar uiteindelijk zou Evenepoel toch meer dan 2 minuten verliezen op Bernal.

Die maakte andermaal veel indruk. De Colombiaan counterde op de slotklim een aanval van Vlasov en smeerde zijn voornaamste uitdagers een halve minuut aan. In de stand heeft Bernal nu een voorsprong van 45 seconden op eerste achtervolger Vlasov, Evenepoel is zevende op 2'22".

Tussen al dat geweld door was er natuurlijk ook een gevecht voor de ritzege. Vluchters Mauro Schmid en Alessandro Covi reden samen naar de finish, waar de 21-jarige Schmid duidelijk nog het meeste jus in de benen had. De neoprof boekte zo in zijn eerste profjaar meteen een ritzege in een grote ronde.