Evenepoel bedankt omgeving na zege en zet vriendin Oumi (letterlijk) in de bloemetjes: “Zij hebben mij elke dag vooruit geholpen”

Wielrennen Remco Evenepoel weet weer wat winnen is . In de tijdrit van de Baloise Belgium Tour maakte Evenepoel zijn favorietenrol waar en pakte hij zijn eerste overwinning sinds zijn val in Lombardije vorig jaar. En of het deugd deed. Evenepoel nam uitgebreid de tijd om iedereen te bedanken en zette vriendin Oumi letterlijk in de bloemetjes.

Evenepoel somde het snel nog even op: “Mijn val in de Ronde van Lombardije, de lange revalidatie die zwaar genoeg was, de pech, na al die dingen doet deze overwinning me deugd. Ik moet het nog een beetje laten inzinken, maar toch.”

Evenepoel reed gisteren een tijdrit van 11,4 kilometer in en rond Knokke-Heist in twaalf minuten en 4 tienden van een seconde. Hij haalde een gemiddelde van 57 km/u. En hij reed nog ruim 2 seconden harder dan zijn ploegmaat Yves Lampaert, die ook al een heel scherpe tijd had neergezet.

Evenepoel: “Ik stond klaar om te starten toen ik de tijd van Yves hoorde. Ik was verrast hoe groot het verschil was met de tweede. Ik wist dat het moeilijk zou worden om beter te doen en zo voelde het ook. Yves heeft een erg goede tijdrit gereden, pech voor hem dat ik na hem startte en dat ik hem heb geklopt.”

Focus op tijdrijden

Na zijn opgave in de Giro heeft Evenepoel zich weer op het tijdrijden geconcentreerd. “Na de Giro heb ik niet veel meer op een gewone fiets gereden.”

De doelen zijn bekend. Evenepoel wil volgende week Belgisch kampioen tijdrijden worden. Daarvoor zal hij beter moeten doen dan Wout van Aert. Er is de olympische tijdrit van Tokio. En dan is er het WK tijdrijden dat ook in Knokke wordt gereden, ook op een vlak parcours.

Volledig scherm © Photo News

De komende maanden zal de weegschaal van Evenepoel op en neer gaan. Hij verloor voor de Giro vijf kilo, van 65 naar 60. “Het is geen leugen dat ik met zestig kilo moeilijk een sterke prestatie kan neerzetten op een vlak parcours. Ik voelde dat ik op het vlakke toch wat kracht was verloren”, zegt Evenepoel.

Dat hij gisteren op een vlak parcours toch won? “De vele rechte stukken waren in mijn voordeel. En de wind stond op kop. Op die manier kon ik mijn aerodynamisch voordeel benutten. Een voordeel tegenover de echte krachtpatsers die niet aerodynamisch zijn.”

Er mogen voor het BK tijdrijden weer wat kilo’s bij. “We gaan niet overdrijven, twee kilo kunnen veel doen in een vlakke tijdrit.” In Tokio wordt er meer geklommen. “Daar ben ik met minder gewicht wel in het voordeel.” En dan is er weer het WK.

Verlossing voor ploeg

“Ik ben het anders gaan aanpakken en dat loont nu. Het is al veel beter dan de Giro. Dat heb ik in de eerste rit van de Ronde van België al gemerkt. Ik ga op dit elan verder en ik focus op de zomer. De progressie is al heel goed.”

Wat Evenepoel gisteren ook deed: hij behaalde overwinning nummer 25 voor de ploeg. Het was van 8 mei en de tijdritzege van Kasper Asgreen in de Ronde van de Algarve geleden dat de ploeg won.

“Een verlossing”, zei Evenepoel. “Ik kan verzekeren dat de ploeg heel content is dat de droogte weg is.”

Vriendin Oumi krijgt de bloemen na de podiumceremonie:

Volledig scherm Evenepoel geeft vriendin Oumi de bloemen. © VTM