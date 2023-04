Evenepoel barst van vertrouwen en heeft geen schrik om te spurten tegen Pogacar: “Hopelijk ben ik dan de minst gestorven zwaan”

Krijgen we een herhaling van het supernummer dat Evenepoel vorig jaar in ‘La Doyenne' opvoerde? Met de recente suprematie van Pogacar én een andere finale, wordt dat geen sinecure. Een minder lange beklimming van La Redoute, maar erna volgt met de Cornémont nog een nieuwe klim. In vergelijking met vorig jaar komt ook de Côte des Forges terug in het parcours, waardoor de afstand tot de Roche-aux-Faucons nog wat zwaarder wordt. Evenepoel: “Het wordt anders koersen dan vorig jaar, met die langere en zwaardere finale. Ik denk dat het vanaf de Côte de Wanne al losbarst... (lacht) Of neen, vanaf Bastenaken. Die Cornémont is een typisch Waals klimmetje, met putten en zware tarmac. Erg lastig. Met ook het mindere weer dat ze voor zondag voorspellen, denk ik dat het weleens een erg zware editie kan worden.”

Maar dat hoeft niet meteen een nadeel voor Evenepoel te zijn. Ook als hij met Pogacar naar de streep gaat, ziet hij kansen. “Het best zou natuurlijk zijn mocht ik alleen aankomen. Maar ik heb geen schrik om tegen Pogacar te spurten. Het is Roglic al eens gelukt om een spurt van hem te winnen, ik heb Roglic al eens geklopt. Na 260 kilometer in zware weersomstandigheden en met die nieuwe zware finale wordt het een lange en slopende koers. Aan de finish is bij iedereen dan het beste er al af hoor. Dan is het een spurt tussen stervende zwanen. Hopelijk ben ik tegen dan de minst gestorven zwaan.”

Evenepoel grossierde de voorbije weken in de ‘King of the Mountains’ (KOM) op Strava. Zelfs vandaag zette hij een beste dagtijd neer op La Redoute tijdens z’n training. “(lacht) Dat was vooral om de pers iets te geven om over te schrijven hé’. Neen, vandaag wou ik gewoon de benen even ‘open zetten’. Die intensiteit had ik een vijftal minuten nodig na wat rustigere dagen.” De Spaanse KOM’s relativeert hij. “Die waren niet echt indrukwekkend, laat staan dat het de bedoeling was die te realiseren. Dat was meer tijdens wat oefeningen. Dan heb ik vorige week een veel belangrijkere training gedaan die niet op een segment van Strava was, maar die meer vertelde over mijn huidige vorm. Dat die vorm goed tot heel goed is, lijkt me niet meer dan normaal. Over twee weken start de Giro. Ik kan me niet veroorloven nu slechts 80% te zijn. Dat zou maar vreemd zijn. Ik moet nu 100% of zelfs 105% zijn en dat ben ik ook.”