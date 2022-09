“Even leek ik ‘niemand’”: verloofde Oumi beleeft magisch moment in Madrid, maar raakte bijna helemaal niet bij Evenepoel

Even maakte Oumi in Madrid nog een zeer ongemakkelijk moment mee. “Nadat we met alle rennersvrouwen samen gezellig iets waren gaan eten en drinken, kregen we in de aankomstzone geen toelating om onze mannen te verwelkomen. Bij gebrek aan pasje. Ik vond dat bijzonder jammer. Zelf had ik een déjà vu. Het overkwam me ook al met de tijdrit in Alicante, waar een simpel dranghekken verhinderde om Remco even te zien en hem te feliciteren met zijn première, de allereerste ritzege in een grote ronde. Ik had toen het gevoel dat me iets werd afgepakt, leek even ‘niemand’.”