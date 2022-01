Europees wegseizoen start vandaag: van Wellens over Uijtdebroeks tot Valverde, wie zijn de opvallendste deelnemers in de Challenge Mallorca?

WielrennenDaar is de eerste wegkoers van het seizoen voor de WorldTour-teams. De vijfdaagse Challenge Mallorca schiet met de Trofeo Calvia vandaag uit de startblokken. Vijf renners om in de gaten te houden: van de nestor tot de benjamin van het pak.

Vorig jaar werd de Challenge Mallorca door de coronapandemie nog halverwege mei tussen flink wat andere koersen geprangd, anno 2022 staat de meerdaagse seizoensopener in Spanje weer op zijn oude plaats op de wielerkalender. Het concept blijft gelijkaardig: in totaal worden vijf Trofeo’s verreden op vijf dagen tijd. Een klassement is er niet, het gaat om eendagswedstrijd waarbij deelnemende ploegen elke dag andere renners mogen opstellen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er dit jaar wel al is gekoerst op Europese bodem. Vorig weekend was er al de Clàssica Comunitat Valenciana, maar dat was een wedstrijd van tweede categorie. Met de Challenge Mallorca komen voor het eerst ook profploegen als Trek-Segafredo, Bora-hansgrohe, Soudal-Lotto, Movistar en UAE-Emirates in actie. Wie springt vandaag al in het oog in de Trofeo Calvia?

1) Alejandro Valverde

41 jaar en 276 dagen oud is Alejandro Valverde vandaag. De Spaanse veteraan gaat bij Movistar zijn 21ste en laatste seizoen als profrenner in. ‘El Imbatido’ krijgt in Mallorca het rugnummer één toebedeeld. In principe start hij aan alle vijf Trofeo’s die deze Challenge Mallorca rijp is. Ook de komende maanden blijft hij hoofdzakelijk in Spanje koersen. In de aanloop naar de Ardennenklassiekers halverwege april verlaat Valverde alleen voor de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen zijn thuisland. De Spanjaard heeft er in zijn laatste jaargang een erezaak van gemaakt om nog één keer te winnen. Vorig jaar lukte dat niet, in totaal heeft Valverde 131 profzeges achter z’n naam staan.

Volledig scherm Alejandro Valverde. © AP

2) Tim Wellens

Een ervaringsdeskundige als het gaat om winst van Trofeo’s in de Challenge Mallorca gaat. Wellens won er in 2017 twee, in 2018 en 2019 telkens eentje. Onze landgenoot is in het begin van het seizoen áltijd goed en wordt dus als een grote kanshebber op de zege beschouwd. In Mallorca wil Wellens ook snel zijn mislukt seizoen 2021 doen vergeten. Vorige week werd hij in de buurt van Monaco nog op training gespot met Tourwinnaar Tadej Pogacar. Bij Soudal-Lotto is Harm Vanhoucke de enige Belg die aan zijn zijde start.

Volledig scherm Tim Wellens. © Photo News

3) Michael Matthews

Normaal gezien zie je hem voor maart niet in koers verschijnen. De laatste keer dat Michael Matthews zo vroeg op het seizoen in actie kwam, was in 2014. Acht jaar geleden dus. Matthews is net als Wellens op zoek naar eerherstel voor een minder 2021. De Australiër heeft een patent op 5de plaatsen, maar winnen zit er nu al bijna twee jaar niet meer in. De Challenge Mallorca is met een niet al te sterk deelnemersveld de beste plaats om daar verandering in te brengen.

Volledig scherm Michael Matthews. © AP

4) Biniam Ghirmay

Een naam om te onthouden. De 21-jarige Eritreër wordt door vriend en vijand getipt als een van de mogelijke revelaties van komend wielerseizoen. Ghirmay is snel heuvelop na een zware koers. Op het WK voor beloften in Leuven werd hij eind september tweede nadat hij er met overmacht de sprint van het achtervolgend groepje op wereldkampion Baroncini won. Ghirmay was vorig najaar stagiair bij Intermarché-Wanty Gobert, nu krijgt hij er in zijn neoprofjaar meteen een kans in Milaan-Sanremo en de Giro.

Volledig scherm Biniam Ghirmay. © BELGA

5) Cian Uijtdebroeks

Met 18 jaar en 333 dagen dé benjamin van het WorldTour-peloton al zal Cian Uijtdebroeks als eerstejaarsprof wellicht nog geen wedstrijden op het allerhoogste niveau rijden. Bora-hansgrohe wil het Belgische talent laten rijpen en proeven van het bestaan als prof in 1.1 en 1.2-wedstrijden genre de Trofeo Mallorca, Drôme Classic, en Tour of the Alps. Een eerste grote ronde zou er in de eerste twee jaar nog niet aan zitten te komen voor Uijtdebroeks. Maar wie weet kan hij vandaag al meteen verrassen in zijn eerste officiële wedstrijd als prof.

Volledig scherm Cian Uijtdebroeks. © Instagram

