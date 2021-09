Europees kampioen U23 Thibau Nys blijft crossen, maar wil wegcarrière uitbouwen op hoger niveau: “Ik moet weg vanonder de kerktoren”

Dat hij zijn medaille maar even moest vastgrijpen en tonen aan het vaderland, suggereerden we. Europees goud! Prachtig. Thibau Nys was op het middaguur in Trento de gelukkigste tiener ter wereld. Tiener, jawel. Want nog steeds máár 18 en eerstejaarsbelofte. “Ik ben een beetje sprakeloos. Dit is echt hoe ik het gedroomd heb afgelopen nacht. Het perfecte scenario, de perfecte dag. Beter had het gewoon niet kunnen lopen.” Het was Nys’ streekgenoot Lennert Van Eetvelt die in de finale op sublieme wijze het pad effende voor de sprintkopman. “Bij het opdraaien van de laatste klim vernamen we dat hij 0.45 voorsprong had”, aldus Nys. “‘Dat haalt hij’, dacht ik, Lennerts tijdrijderskwaliteiten indachtig. Maar hij werd ingelopen door een groepje, waar ik aanvankelijk niet bij zat. Ik gokte. Alles of niets. En geraakte op die manier toch nog vooraan.”