Europees kampioen Michael Vanthourenhout wint Druivencross in Overijse na beklijvend duel met Tom Pidcock

Na zijn ietwat teleurstellende zevende plaats in Merksplas, was het ook in de Wereldbeker-manche in Overijse uitkijken naar Tom Pidcock. Toch leek het ook vandaag niet zijn dag te worden, de wereldkampioen dook na een oponthoud pas als allerlaatste het veld in.

Europees kampioen Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt namen de cross in handen en sloegen een kloof met de rest, maar in de achtergrond begon een ontketende Pidcock razendsnel aan een waanzinnige inhaalrace. Nog voor het einde van de tweede ronde voegde de Brit zich bij het duo Vanthourenhout-Iserbyt. Pidcock ging zelfs op kop de derde ronde in. Bijzonder straf nummer.

Tom Pidcock pakte uit met een fenomenale inhaalrace.

Iserbyt kraakte als eerste onder de druk van Pidcock, niet veel later maakte Vanthourenhout een foutje en ging hij even tegen de grond. Pidcock profiteerde en duwde door, maar van Vanthourenhout was de Brit niet af. De Europese kampioen weigerde te plooien en knokte zich gaandeweg helemaal terug tot bij Pidcock.

40 seconden achter het leidersduo was Thibau Nys intussen voorbij Iserbyt, die lek had gereden, naar de derde plaats gesneld - ook van hem een erg knappe inhaalbeweging. Nys werd uiteindelijk zesde. Voor Wereldbeker-leider Iserbyt was de lekke band een stevige tik. Hij finishte achter Nys als zevende.

Voorin bleef het een spannend duel tussen Vanthourenhout en Pidcock. Net wanneer de wereldkampioen door zijn beste krachten heen leek te zitten, maakte Vanthourenhout een knieval en sloot Pidcock weer aan.

Niet veel later leek de kloof dan toch geslagen. In de voorlaatste ronde ging Pidcock tegen de grond en snelde Vanthourenhout weg. In geen tijd liep zijn voorsprong op tot meer dan 10 seconden. En toch was het nog geen einde verhaal voor Pidcock. De Brit knokte zich terug in het zog van Vanthourenhout, maar die gaf geen kick, bleef foutloos en trok zo de zege over de streep.

