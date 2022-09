Europees kampioen Alec Segaert doet gooi naar wereldtitel bij beloften: “Aan de voorbereiding zal het niet liggen”

WK WielrennenVan alle WK -Belgen is de 19-jarige Alex Segaert al het langst in Australië. Op eigen initiatief en eigen kosten maakte hij al twee weken geleden de oversteek richting Down Under. De eerstejaarsbelofte uit Lendelede liet niets aan het toeval over en oogt zelfzeker. “Ik hoop op het podium.”

Alec Segaert (19) werd in augustus Europees kampioen tijdrijden bij de beloften met een straat voor op de tweede. Het maakt dat hij maandag een van de favorieten is op de wereldtitel. Dat is best straf, want de ex-triatleet van bouwjaar 2003 uit het West-Vlaamse Lendelede is pas eerstejaars belofte. Zijn voornaamste rivalen: de Brit Leo Hayter (2001), de Duitser Michel Hessmann (2001), de Italiaan Lorenzo Milesi (2002), de Nederlander Mick van Dijke (2000) en de Noor Soren Waerenskjold (2000) zijn een pak ouder en worden volgend jaar prof, als ze dat al niet zijn. Segaert rijdt volgend jaar nog bij de beloftenploeg van Lotto-Soudal. Pas op 1 juli 2024 stapt hij over naar de hoofdmacht.

Voordeel is dat Segaert matuur oogt. Een mooie atleet. Slim ook. Hij studeert burgerlijk ingenieur. “Ik heb in mijn eerste jaar veertig studiepunten opgenomen en was op elk vak geslaagd. Die combinatie heb ik goed aangepakt.”

Ook in zijn voorbereiding op dit WK liet hij niets aan het toeval over. Begin augustus was hij in nog aanwezig op het Tour-huldigingsfeest van streekgenoot Yves Lampaert in Ingelmunster. Daarna ging het in gestrekte draf naar de Ronde van de Toekomst waar hij net naast winst in de slotrit greep. Meteen nadien trok Segaert naar Australië. “Ik ben thuis vertrokken op 6 september om zeker op tijd aan te komen zodat mijn bioritme aangepast was aan het tijdsverschil. Het was op eigen initiatief, op aanraden van mijn broer en tevens mijn trainer Loïc, die eigenlijk de mastermind is achter al mijn prestaties. De eerste dagen verbleef ik in het gezelschap van een mede-student in de rand rond Sydney. Wanneer mijn ouders en broer ons een paar dagen later vervoegden, zijn we verplaatst richting het parcours in Wollongong. Een paar dagen later sloot ik aan bij de Belgische delegatie”, zegt Segaert, die zijn pré-verblijf zelf heeft vergoed.

Volledig scherm © Photo News

Een stevige investering voor een 19-jarige, maar niet als het uitmondt in een topresultaat. Ondanks Segaert een eerstejaars is, ligt de verwachting hoog. In 2005 won Dominique Cornu als enige Belg de tijdritwereldtitel bij de beloften. De voorbije jaren stonden met Brent Van Moer (tweede in 2019) en Florian Vermeersch (derde in 2021) twee toekomstige ploegmaten van Segaert op het podium. Treedt hij in hun voetsporen. “Na die Europese titel ben ik gemotiveerd om hier het hoogst mogelijk uit te halen, maar de tegenstand is een pak zwaarder dan op het EK. Waerenskjold, Hessmann en Hayter waren toen niet van de partij. Als ik geen regenboogtrui pak, zal ik dus niet ontgoocheld zijn. Ik weet van mezelf dat mijn niveau prima is en ik een goeie prestatie kan neerzetten, maar of dat volstaat voor een medaille, dat heb ik niet in de hand... Aan mijn voorbereiding zal het alvast niet gelegen hebben. Ik hoop op een podiumplaats.”

Segaert komt zelfzeker over. Gezien hij al een tijdje in Australië vertoeft, kent hij het parcours van 29 kilometer uit het hoofd. Volgens ingewijden heeft hij elke bocht al tien keer in zijn hoofd geprent. “Het parcours is zeer bochtig en met 29 kilometer lang voor een beloftentijdrit. Het is weinig echt vlak en er zit één uitgesproken klim in. Zo’n intervalparcours ligt mij wel”, aldus Segaert.

Met Lennert Van Eetvelt uit Lubbeek rijdt nog een landgenoot mee. Na zijn keelontsteking in de Ronde van de Toekomst viel zijn voorbereiding op de tijdrit in het water. Hij focust vooral op de wegrit van vrijdag, maar mag volgens ploegmaat Segaert gerust de top tien ambiëren.

Volledig scherm © BELGA