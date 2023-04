Ethan Hayter wint eerste rit in Ronde van het Baskenland, Quinten Hermans sprint naar plek zeven

Adrie van der Poel trekt verrassen­de conclusie naar zondag toe: “Van Aert topfavo­riet voor Pa­rijs-Rou­baix”

Een tactisch sterkere openingsfase, met minder energieverbruik? Neen, dat had het Ronde van Vlaanderen-beeld voor Mathieu van der Poel niet veranderd, vonden ze bij Alpecin-Deceuninck. En al zeker de uitslag niet. Vader Adrie had nog een uitsmijtertje in petto. “Dé topfavoriet voor Parijs-Roubaix, volgende zondag? Wout van Aert!”