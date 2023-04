Ethan Hayter met dubbelslag: Brit wint tweede rit in Ronde van Romandië en wordt nieuwe leider

Pidcock maakt meteen switch naar mountainbi­ke, Van der Poel wijzigt plannen en kiest voor trainings­sta­ge in Spanje

Geen tijd voor een pauze. Na zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik begint Tom Pidcock meteen aan een drieluik op de mountainbike. Dat start al eind deze week in Frankrijk. Mathieu van der Poel verandert zijn plannen en komt voorlopig niet in actie in het mountainbike.