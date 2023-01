Eten zoals Wout van Aert, na Man United doen ze het nu ook bij OHL: Jumbo-Visma gaat nog een stap verder met voedingsapp

WIELRENNEN/JUPILER PRO LEAGUEHet is al voedingsapplicaties wat de klok slaat in de wielersport. Vorige week presenteerde Alpecin-Deceuninck zijn Foodmaker Pro App . Pionier Jumbo-Visma gaat nog een stap verder. Het heeft zijn voedingsapp gecommercialiseerd, voetbalclubs Manchester United en OH Leuven zullen voortaan eten zoals Wout van Aert.

Zeg niet langer Jumbo FoodCoach App, maar The Athlete’s FoodCoach App tegen de online applicatie die Wout van Aert en zijn ploegmaats van Jumbo-Visma gebruiken om hun dagelijkse voedingsopname af te stemmen op hun verbruikte calorieverbruik tijdens training en of wedstrijden.

De app werd vijf jaar geleden ontwikkeld door winkelketen - en hoofdsponsor van de ploeg - Jumbo. De inzet was om heel Nederland vitaler te krijgen met een uitgekiende voedingsstrategie. De supermarkt beoogde één miljoen klanten, maar dat werden er uiteindelijk circa honderdduizend. Naast de app voor de consument werd ook een voedingsapp ontwikkeld met nog meer parameters in functie van de renners van Jumbo-Visma. Het betekende een revolutie in de wielersport, met uitstekende resultaten.

Volledig scherm Sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo.-Visma. © Photo News

Verzadiging

Terwijl er bij de winkelketen een vorm van verzadiging heerste over de Food Coach App, wou de Nederlandse wielerploeg graag verder investeren in hun paradepaardje. Afgelopen zomer bereikte de ploeg een akkoord met de Jumbo Supermarkten over de overdracht van het platform naar de wielerploeg. Sportief manager Merijn Zeeman: “De app is nu eigendom van Team Jumbo-Visma. We hebben de app nog verbeterd en gaan deze nu verkopen aan andere sportploegen. In eerste instantie aan bevriende organisaties zoals enkele onafhankelijke marathonlopers, maar ook aan voetbalclubs Manchester United en PSV.”

De link tussen Jumbo-Visma en Manchester United is de vriendschap tussen Zeeman en Erik ten Hag - de manager van de Engelse voetbalclub. “Ik heb regelmatig contact met Erik over de werkwijze van professionele sportploegen wat betreft tactiek, omkadering, concurrentie binnen de ploeg... En nu ook voeding”, zegt Zeeman.

Het blijft niet enkel bij de Europese top. Ook OHL uit onze Jupiler Pro League is gezwicht. Zeeman was in oktober enkele dagen op bezoek bij de Leuvense voetbalploeg. “OHL wil zich onderscheiden op innovatief gebied en na een boeiend gesprek over onze voedingsstrategie heeft het onze Athlete’s Food Coach App aangekocht. Het gaat deze inzetten voor de eerste ploeg en jeugdopleiding.”

Volledig scherm © Photo News

De bedoeling is dat chef-koks en nutrionisten van Jumbo-Visma de opstart van de voedingsapp bij OHL zullen faciliteren en er is ook al een directeur aangesteld om het project in goede banen te leiden.”

Bij OHL zijn ze in hun nopjes over de nieuwste aanwinst. “Toen Merijn bij ons op bezoek was, hebben we lang over voeding gepraat en zijn we tot een akkoord gekomen. Wij zijn trots dat we de Athlete’s Food Coach App kunnen gebruiken. Wij zijn geen grote ploeg en beschikken niet over middelen van sommige concurrenten, maar door verbeteringen als deze proberen wij toch het verschil te maken”, zegt Henk Mariman, Academy Manager van OHL Leuven.

Ook bij Jumbo-Visma zijn ze tevreden. Niet in het minst over de verse fondsen dankzij de verkoop van hun voedingsapp. “In de wielersport is er altijd nood aan geld. Het is een doelstelling van onze ploeg is om op termijn onafhankelijk te worden van sponsorinkomsten en zelf stabiele inkomstenstromen te genereren. Dit is daar een voorbeeld van”, aldus Zeeman.