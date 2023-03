Etappe Parijs-Nice geschrapt wegens noodweer: “Scherpe wind maakte afgelasting onvermijdelijk”

LIVE TIRRENO-ADRIATICO. Van Aert: “Het gaat goed met de poep” - Slotklim koningin­nen­rit ingekort door sterke wind

In Tirreno-Adriatico is het peloton vandaag toe aan de koninginnenetappe. Die is wel ingekort door de stevige wind, waardoor de finish twee kilometer vroeger op de slotklim ligt. Lennard Kämna begint eraan in de leiderstrui, maar de andere klassementsrenners - Roglic op kop - liggen op vinkentouw. Mis geen pedaalstoot van de rit op deze pagina.