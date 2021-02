‘Ervaringsdeskundigen’ zien het somber in voor Sagan dit voorjaar: “Op mijn eerste ritje was ik slechter dan een wielertoerist”

WielrennenGeveld door corona vlak voor de start van het klassieke seizoen. Het overkwam Peter Sagan (31) deze maand. Hij mist de Omloop en Kuurne, maar hoe zit dat met de rest van het voorjaar? Tim Merlier (28) en Jens Keukeleire (32) over hun ervaring met Covid-19. “Als Sagan even ziek geweest is als ik, dan kan hij niet top zijn in de klassiekers”, vertelt Keukeleire.