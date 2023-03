“Erg verdrietig”: Thomas De Gendt moet geblesseerd passen voor “favoriete koers” Ronde van Catalonië

De ‘perfect match’ voor Peter Sagan die uitmondde in onbereikba­re liefde: “Als ik zaterdag win? Hah, dan stop ik meteen”

Noem een topper in het peloton die nooit de koers won die hem het meest op het lijf geschreven is. Grote kans dat het antwoord ‘Peter Sagan en Milaan-Sanremo’ luidt. Een perfect match, maar altijd liep er wel iets mis. De 33-jarige Slovaak begint komend weekend voor het laatst aan de zoektocht naar een zege in ‘La Primavera’.