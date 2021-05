Er lijkt geen weg meer terug: een blik achter de schermen op de harde verhoudingen tussen Jakobsen en Groenewegen

Wielrennen Van der Poel nog geen 100 procent, maar wel gerustge­steld na 7de plaats in Albstadt: “Hij hoort nog altijd bij de wereldtop”

10 mei Zevende. Mathieu van der Poel (26) eindigde zondag zevende in de WB mountainbike in het Duitse Albstadt. Het was niet goed en het was niet slecht. Maar het moet komende zondag in het Tsjechische Nové Mesto wel beter. “Ik wist dat het kort dag was. Dat zei de trainer ook al.”