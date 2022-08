“Er kan altijd nog een medaille bij, maar mijn EK is nu al geslaagd”: na goud in punten- en afvallingskoers aast Lotte Kopecky maandag ook nog op Europese titel omnium

Dat heet dan domineren. Lotte Kopecky zette vanavond in de Messe in München de puntenkoers naar haar hand en herleidde haar concurrentes tot figuranten. Kopecky deed zo haar statuut als wereldkampioene alle eer aan. Victoire Berteau, de Française die het vuur aan de lont stak en nog het brons greep, erkende ook het meesterschap van Kopecky: “Lotte controleerde de race. We wisten al langer dat ze uitmuntend was op de piste.”

“Ik was er niet per se op uit om de anderen meteen op een ronde te rijden", zei Kopecky nadien. “Ik moest ook kijken wat de concurrentie deed. De uithaal van de Française was best gevaarlijk maar gelukkig heeft het peloton niet laten begaan en kon ik mijn krachten sparen. Dat kwam me goed uit om later zelf een ronde te nemen en dan rustig te controleren. Eigenlijk speelde de aanval van Berteau in mijn voordeel. Ik zou niet zeggen dat het makkelijk is gegaan maar ik zat goed in de wedstrijd en de benen waren goed. Ik heb ervan genoten om rond te rijden in mijn regenboogtrui. ‘t Is wel leuk om zo te kunnen domineren (lacht).”