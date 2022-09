Entourage Mathieu van der Poel en Nederlandse wielerbond onder vergrootglas na WK-debacle: “Dit heeft toch niemand kunnen voorzien?”

WK wielrennen Zie hem blinken: Remco Evenepoel is wereldkam­pi­oen wielrennen na impressio­nant nummer in Wollongong

We hebben een nieuwe wereldkampioen! Remco Evenepoel (22) heeft het WK wielrennen in Australië gewonnen. Onze landgenoot liet na een collectief sterke koers van de Belgen alles en iedereen achter op twee ronden van het eind. In zijn eentje kwam hij als een triomfator binnen in Wollongong. De regenboog gaat naar Schepdaal. Het zilver was voor Laporte, brons ging naar Matthews. Wout van Aert werd vierde.

