“Enorm genoten, maar het afzien ga ik niet missen”: Iljo Keisse neemt afscheid met derde plaats op Zesdaagse, die Ghys en De Vylder winnen

Emotionele Keisse: “Deze plek is zo speciaal voor mij”

Keisse werd eerder gehuldigd tijdens ‘zijn’ Zesdaagse. Collega-renners en gangmakers vormden een erehaag, Keisse kreeg bloemen en een micro. Zijn afscheidsspeech was niet makkelijk. “Ik ga het proberen zonder bleiten”, zei hij. “Ik moet mijn ploegmaat Jasper (De Buyst, red.) bedanken om mijn kopje boven water te houden deze week - dat is niet makkelijk geweest. Deze plek is zo speciaal voor me. Alles is hier begonnen. Dertig jaar geleden zat ik hier achter de balustrade te dromen om piste-coureur te worden. Het was een lange weg om er te geraken.”