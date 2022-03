En wat als het nu toch eens tot een massasprint komt in Sanremo? Fabio Jakobsen: “Het is hier altijd fiftyfifty”

WielrennenIetwat onverwacht wordt Fabio Jakobsen (25) in Milaan-Sanremo voor het eerst voor de leeuwen gegooid, maar de Nederlander droomde stiekem al langer van de Poggio en de Via Roma. Kan hij wat ploegmaat Mark Cavendish kon in 2009: winnen bij z’n debuut? “Dan heb ik één van mijn allerbeste dagen nodig.”

Julian Alaphilippe ziek, Kasper Asgreen ziek, Davide Ballerini ziek, Yves Lampaert ziek. Quick.Step-Alpha Vinyl zit in de hoek waar de klappen vallen en dus wordt uit noodzaak naar de man gegrepen die niet voorzien was, maar wel al zes keer won dit seizoen. Zdenek Stybar, Andrea Bagioli en Florian Sénéchal zijn er ook bij, maar door de vele afwezigen zou Fabio Jakobsen wel eens de speerpunt van de ploeg van Patrick Lefevere kunnen worden.

Jakobsen rijdt met Milaan-Sanremo het eerste Monument uit z'n carrière en dat gegeven op zich was al genoeg om z’n ogen te doen fonkelen op de videopersconferentie één dag voor La Primavera. “Het is een Monument, hé. Er zijn er maar vijf. De eerste van het seizoen, La Primavera. De lijst met namen op de erelijst hier is legendarisch. Ik heb deze koers vaak op tv gezien. De laatste 100 kilometer langs de kustlijn is iconisch.”

De goesting is groot bij Jakobsen. “Als er één Monument is dat je als sprinter kan winnen, dan is het dit wel. Natuurlijk moet je over de Poggio zien te raken, maar de geschiedenis leert dat het fifityfifty is tussen mannen die voorop blijven en mannen die winnen na een massasprint. Het komt niet elk jaar tot een sprint, maar als het dan zover komt en je bent er niet bij, dan zit je toch wel met een slecht gevoel in je zetel.”

Jakobsen legde uiteraard een hele weg af, maar toonde zich de voorbije weken misschien wel de snelste man van het hele peloton. Het vertrouwen is er dus wel. “Ik deed deze week de verkenning na Parijs-Nice. Op de Capi weet je al of je zult meedoen in de finale. Daar raak ik wel over. De Cipressa is een inspanning van tien minuten. Dat wordt lastig, maar met goeie benen moet ik ook die klim kunnen overleven.”

Blijft dan nog de Poggio over. “Daar is het voor iedereen vol gas. Het is een inspanning van vijf minuten, maar met de vorm die ik heb zou het moeten kunnen. Als ik wil meedoen voor de overwinning heb ik een van mijn allerbeste dagen nodig. Ik denk niet dat ik op dit moment in het jaar al zo goed in vorm ben geweest. Als het morgen écht niet lukt om te volgen in de finale, dan denk ik dat het nooit zal lukken in deze koers.”

Jakobsen beseft natuurlijk wel dat alles op z'n plaats moet vallen. Maar als het tot een sprint komt, dan hoopt hij erbij te zijn. “Het is duidelijk bij wie de favorietenrol voor deze wedstrijd ligt, maar misschien zullen de vele afwezigen voor een verandering in de dynamiek van de koers zorgen. Een ploeg als Trek-Segafredo zal het nu ook wel tot een sprint willen laten komen.”

Een debuterende snelle man die Milaan-Sanremo wint, het lukte Mark Cavendish in 2009. En omdat Jakobsen z’n pappenheimers kent, werd de vraag ‘m uiteraard voor de voeten geworpen. “We hebben er in de winter eens over gepraat. Je moet als sprinter gewoon op de Via Roma geraken en zien wat er nog in de benen zit. Ik zou het graag willen proberen, ja.”

“Maar ik kan onmogelijk zeggen hoe mijn sprint zal zijn na de Cipressa, de Poggio en 290 kilometer koers. Ik heb er geen idee van. Ik zat nog nooit langer dan 6 uur op de fiets in een wedstrijd of training. Maar ik weet wel dat een eendagskoers iets speciaals is en je al je kracht in dat ene moment kan steken. Ik hoop morgen te ontdekken wat dat is in Sanremo.”

