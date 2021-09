En plots komt ook ‘Matje’ weer boven water: Van der Poel test rug en wint prompt Antwerp Port Epic

WielrennenTest geslaagd. Mathieu van der Poel heeft de Antwerp Port Epic op z'n palmares gezet. De Nederlander die de voorbije weken kampte met rugproblemen wou in z'n achtertuin zien of hij kon koersen met het oog op het WK. Het gevolg was winst na een sprintje met Taco van der Hoorn.

Terwijl Wout van Aert door de Tour of Britain wervelt, bleef Mathieu van der Poel deze week in onzekerheid. De Nederlander kampte met rugproblemen sinds de Olympische Spelen en kon niet echt doortrainen. Om te kijken of het wel zin had om nog voor het WK in Leuven en Parijs-Roubaix te gaan, kwam hij in de Antwerp Port Epic voor het eerst in bijna twee maanden weer aan de start van een wegwedstrijd.

Van der Poel zou naar eigen zeggen “snel weten of het zin had”. Toen hij op 85 kilometer van de streep op één van de onverharde stroken in één ruk naar de kopgroep flitste, zag het er goed uit. Vooraan had Alpecin-Fenix overwicht naast Van der Poel waren ook De Bondt en Merlier mee. Ook Intermarché-Wanty Gobert had met Van Poppel en Van der Hoorn twee pionnen mee.

Toen Van der Poel doortrok op 25 kilometer van de streep was Van der Hoorn de enige die kon volgen. Met twee Nederlanders ging het richting het Havenhuis in Antwerpen. Van der Hoorn probeerde de sprint nog te ontlopen, maar Van der Poel liet zich de kaas niet meer van het brood eten. De wereldkampioen veldrijden maakte het af in de sprint, Tim Merlier werd in de achtergrond derde.

De ultieme test werd dus een opsteker voor Van der Poel, die in de Antwerp Port Epic zijn trainingswegen voor de wielen geschoven kreeg. Of hij nu zéker naar het WK trekt, kon hij nog niet zeggen. “Ik moet afwachten hoe ik recupereer van deze inspanning. Het WK en Parijs-Roubaix zijn ook nog andere koersen. Dit resultaat is in elk geval wel een opluchting.”

