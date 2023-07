En nu, Pogacar? Na ferme dreun lonkt zijn ploeg naar Hindley als bondgenoot: “Dit hadden we niet zien komen”

KIJK. Schoenpro­bleem­pje voor Van Aert, bergkoning Powless amuseert zich kostelijk: de momenten van rit 3 op een rij

Adios España! De Tour verliet in de derde rit Spaans grondgebied, maar net als de voorbije twee dagen ging dat niet gepaard zonder een flink aantal lekke banden. Alexey Lutsenko zat met spijkers in z’n band, ook Tadej Pogacar had af te rekenen met een lekke band. In een vrij rustige, vlakke rit had het gelukkig allemaal weinig invloed op het koersverloop.