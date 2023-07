“En ik kan niet sprinten hé!”: cynische Remco Evenepoel extra euforisch nadat hij alle twijfels bant

“Ja, ik hou echt van deze wedstrijd. Ik hoorde de fans langs de weg wel meer voor Pello (een Bask, nvdr) roepen dan voor mij. (lacht) Maar alle begrip daarvoor. Eerlijk gezegd was ik er niet hélemaal gerust in: Bilbao is een van de snelste klimmers. Maar de benen waren nog supergoed en mijn spurt verraste me zelfs wat. Dit is perfect natuurlijk, voor het hoofd en voor de motivatie. Ideaal om de tweede helft van mijn seizoen aan te vatten. Laat Glasgow maar komen.”

Evenepoel: “Deze spurt had ik vorig jaar niet gewonnen”

Opvallend was de extatische wijze waarop Evenepoel vierde. “Dit is toch relatief nieuw voor mij", verklaarde Remco dat bij onze man in San Sebastian. “Ook op het BK (toen hij Alec Segaert klopte in de spurt, nvdr) was de ontlading groot, herinner ik me. Na enkele ambetante maanden met die Giro, was ik erop gebrand hier een drie op drie neer te zetten. Er zat toch ook wat druk op, met het oog op het WK volgende week en de Vuelta. Dit blijft ook een koers die me na aan het hart ligt. Dat ik het dan kan afmaken in een spurt tegen Bilbao, iemand die ik vorig jaar in deze omstandigheden nooit had geklopt, maakte me wel extra euforisch. Het was misschien niet mijn moeilijkste zege hier - dat was die eerste zege. Maar wel mijn moeilijkste slotkilometer.”