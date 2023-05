Emotionele Mark Cavendish stopt eind 2023 met wielrennen: “Ik beleefde afgelopen 25 jaar mijn droom”

Mark Cavendish, gisteren 38 geworden, is komende week toe aan ‘The Last Sprint(s)’ in de Giro (Caorle, Rome). Op een persconferentie op de tweede rustdag, kondigde hij zijn definitieve adieu aan. “Het wielrennen heeft mij absoluut veel geleerd”, getuigde een geëmotioneerde Cavendish.

KIJK. Een emotionele Mark Cavendish hangt na dit seizoen zijn fiets aan de haak

Een einde van een tijdperk. En dat beseft de gewezen spurtbom nu ook. “Hier in Italië voelde ik me thuis. In de Giro won ik in 2008 mijn eerste wedstrijd in een grote ronde. Ik heb ondertussen veel geleerd op de fiets, over levenswaarden, samenwerken en doorzettingsvermogen”, begon Cavendish op de persconferentie. “Dit is de ideale gelegenheid om jullie te mee te geven dat dit mijn laatste Giro zal zijn. 2023 wordt mijn laatste jaar als profrenner.”

De Brit blikte ook terug op zijn carrière met 161 UCI-profzeges. “Ik heb alles gedaan om heel mijn carrière het beste van mezelf te geven. Ik heb geluk en ongeluk gekend, maar uiteindelijk heb ik echt genoten van dit leventje als profrenner. Ik heb afgelopen 25 jaar mijn droom beleefd”, sprak een emotionele Cavendish de pers toe.

Volledig scherm © Photo News

Na Peter Sagan, nu ook Mark Cavendish dus. Net als de Slovaak groeide hij, in liefst 19 profseizoenen, uit tot een waar fenomeen. Met in totaal 161 UCI-overwinningen is Cavendish de meest succesvolle renner in het huidige peloton. Vlaanderen leerde ‘Cav’ kennen toen hij in 2007, toen nog als ‘Mister Nobody’, de Scheldeprijs in Schoten won. Een zege die hij de jaren nadien nog twee keer zou herhalen. Het was de aanzet tot wat anno 2023 is uitgegroeid tot een indrukwekkend palmares. Daarop onder meer 53 individuele ritzeges in de drie grote ronden (16 in de Giro, 34 in de Tour, 3 in de Vuelta) en in elk van de rittenkoersen de puntentrui (Vuelta 2010, Tour 2011, Giro 2013).

Maar ook in het (klassieke) eendagswerk trof ‘The Manx Missile’ enkele keren stevig doel. De regenboogtrui in Kopenhagen (2011) en Milaan-Sanremo (2009) zijn z’n mooiste trofeeën. Bij ons blijft de dubbele triomf in Kuurne-Brussel-Kuurne (2012, 2015) bij. Cavendish profileerde zich daarnaast ook als een uitstekende pistier. Zo werd hij tot drie keer toe wereldkampioen ploegkoers en won hij aan de zijde van Iljo Keisse in 2014 de Zesdaagse van Gent. Het enige ‘manco’ zal, tot zijn grote frustratie, voor eeuwig en altijd een gouden olympische medaille blijven. In Rio 2016 strandde hij in het omnium op zilver na Elia Viviani

Na een zware valpartij in de Ronde van Frankrijk 2017, waarbij hij zijn schouder brak, deemsterde Cavendish wat weg. Drie nieuwe crashes in 2018, in de Abu Dhabi Tour, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, hielpen zijn zaak niet vooruit. Later dat jaar werd bovendien het Epstein-Barrvirus bij hem vastgesteld, trigger voor de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts). ‘Cav’ werd nog opgevist door Bahrain-McLaren maar na afloop van Gent-Wevelgem, in het coronajaar 2020, klonk het hevig snikkend in de mixed zone: “dit was misschien de laatste koers uit mijn carrière.”

Volledig scherm Mark Cavendish werd in 2011 wereldkampioen in Kopenhagen. © Photo News

Het was Patrick Lefevere die zijn ex-discipel een laatste reddingsboei toegoeide - voor één jaar, zijn gebruikelijke contracttermijn voor +30'ers. Cavendish greep de kans met beide handen, flakkerde sportief op, pakte voor het eerst in vijf jaar nog eens tien overwinningen en vocht zich met vier extra etappezeges in de Ronde van Frankrijk op de ‘all time ranking’ naast (mede)recordhouder Eddy Merckx. En... naar een contractverlenging. Ook 2022 verliep nog vrij succesvol, met ritwinst in de Giro en zeges in Milaan-Turijn en het nationaal kampioenschap.

Eind vorig jaar vond Lefevere het dan toch welletjes, in de overtuiging dat de Brit dat niveau niet meer zou kunnen doortrekken. Visionair, eens te meer. Want bij Astana-Qazaqstan staat ‘Cav’ voorlopig droog. Hij veroverde een drietal ereplaatsen in de spurten van de UAE Tour en werd derde in ‘zijn’ Scheldeprijs. Ook in de Giro kwam hij tot dusver niet verder dan een vierde plaats in Salerno, een achtste in Viareggio en een derde in Tortona. Het Tourritzegerecord van Merckx alsnog overtreffen wordt straks wellicht één van de laatste doelen in zijn rijkgevulde carrière.

Volledig scherm Mark Cavendish op 9 juli 2021, bij zijn - voorlopig - laatste zege in de Ronde van Frankrijk. © BELGA