Emotionele Mark Cavendish stopt eind 2023 met wielrennen: “Ik beleefde afgelopen 25 jaar een absolute droom”

KIJK. Een emotionele Mark Cavendish hangt na dit seizoen zijn fiets aan de haak

Ietwat voorovergebogen, constant wiebelend met armen en schouders. Mark Cavendish, in wit t-shirt van Astana-Qazaqstan, bril op de neus, grijs petje met Monster Energy-label op het hoofd, wist zichzelf moeilijk een houding te geven gisteren, kort na de middag, tijdens zijn persconferentie in het Touring Hotel in Coccaglio, een steenworp westwaarts van Brescia.

Gelukkig waren zíj er ook. Rechts van hem: jarige Casper (5), getooid met ‘azzuro’ voetbaltruitje, en dochter Delilah Grace (10). Links: vrouwlief Peta, Astrid Elisabeth (bijna 9 maanden) op schoot, en Frey David (7). Zijn exposé, zorgvuldig uitgeschreven op een iPad links voor hem, begon met een korte terugblik op twee “brutale” weken Giro, waarin hij ook zelf werd getroffen door ziektekiemen en valpartijen. En een woord van dank aan het hele team “to get me through it.”

Dansje rond de hete brij heen.

Volledig scherm © Photo News

Want toen kwam het, bij de woorden ‘cycling has been my life for over 25 years’. Wipje op de bank, het hoofd dat wat schuin ging hangen, brekende stem, paar seconden pauze. Peta suste nog gauw even haar zeurende jongste - “shhhh” - en liet de rechterhand vervolgens spontaan op het been van haar held glijden. Vertederend.

“Ik beleefde een absolute droom”, vocht ‘Cav’ tegen de duwende tranen. “Fietsen gaf me de kans om de wereld te ontdekken, om geweldige mensen te ontmoeten - velen kan ik voortaan vrienden noemen - en grote doelen na te streven en te verwezenlijken. De sport leerde me zoveel over het leven, over toewijding, loyaliteit, vriendschap en teamwork, opoffering, bescheidenheid en doorzettingsvermogen. Ondanks de soms zware omstandigheden heb ik tenvolle van elke kilometer koers genoten. Met veel vreugde in mijn hart kondig ik dan ook aan dat ik bezig ben aan mijn laatste Giro en dat 2023 mijn laatste seizoen als profwielrenner wordt.”

Cavendish, zondag 38 geworden, gaf ook aan waarom hij precies de Giro uitkoos om zijn nakend afscheid te delen met de wereld. “De Giro d’Italia heeft een speciale plaats in mijn hart. Ze schonk me in 2008 mijn eerste ritzeges (2, red.) in een grote ronde. En Italië was gedurende meerdere jaren van mijn carrière mijn thuishaven. Ik heb me hier altijd bijzonder welkom gevoeld.”

Nu ‘The Manx Missile’ zichzelf stilaan ontmantelt, wil hij tijd vrijmaken voor andere dingen. Dé echte dingen des levens, zeg maar. “Er zal niet langer noodzaak zijn om het als vader met mijn kinderen te hebben over langetermijnplannen. (strekt zijn arm uit naar Casper) Deze jongen hier wordt vandaag vijf. Gelukkig is het een rustdag en kan ik zijn verjaardag vieren samen met mijn prachtige familie. Maar vanaf nu zal ik dat sowieso altíjd kunnen doen. Het is belangrijk om hen te ondersteunen in hun schoolactiviteiten, in hun eigen sporten en competities. En het is belangrijk dat ik met hen kan stoeien zonder vrees voor blessures of om ziek te worden. Toch zal ik (in zijn hart, bedoelt hij, red.) altijd coureur blijven. Dat staat vast. In de maanden die me resten wil ik nog volop genieten van wat me de voorbije 25 jaar zo gelukkig heeft gemaakt. En dat is simpelweg: koersen. Thank you.”

Uitgeblust noemt Cavendish zichzelf nog niet. Het is niet de bedoeling dat hij zich nu van de ene dag op de andere op een zachte manier naar de uitgang laat begeleiden. Hij heeft nog wat ‘unfinished business’, om te beginnen in deze Ronde van Italië. “Ik ben ervan overtuigd dat ik nog een rit kan winnen. Daar blijven we in de slotweek met z’n allen naar streven.”

Dat moet dan maar gebeuren in de twee resterende potentiële massasprints: woensdag, in Caorle, en op de slotdag, in Rome. Cav’s afscheidstourné voert hem in principe ook nog één allerlaatste keer langs de Tour. Waar nog een geweldige uitdaging wacht: een 35ste ritzege, waarmee hij Eddy Merckx achter zich zou laten op de ‘all time ranking’ en alleenrecordhouder kan worden. “Maar eigenlijk is dat record irrelevant”, vindt hij. “Of ik er nu al 18 of 45 heb gewonnen, die ritzege blijft een doel.”

Volledig scherm Mark Cavendish op 9 juli 2021, bij zijn - voorlopig - laatste zege in de Ronde van Frankrijk. © BELGA

