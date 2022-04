Emotionele Evenepoel na “beste dag op fiets ooit”: “Dit doet deugd na de moeilijke periode, waarin ik mentaal en fysiek afgezien heb”

Luik-Bastenaken-LuikRemco Evenepoel (22) heeft vandaag met Luik-Bastenaken-Luik het eerste Monument uit zijn carrière gewonnen. En hoe! Onze landgenoot kletste de rest uit het wiel op La Redoute en hield solo stand tot de finish in Luik. “Ik heb vandaag de beste Remco laten zien”, aldus Evenepoel in het flashinterview.

Remco Evenepoel kon zijn emoties nauwelijks bedwingen na de grootste zege uit zijn nog prille carrière. “Ik moet de ploeg bedanken, want ze hebben me de hele dag perfect beschermd. We beleefden moeilijke weken, maar we hebben getoond dat we er nog steeds staan. We zijn er altijd in blijven geloven. Ik hoop wel dat mijn ploegmaats en de andere renners die tegen de grond gingen bij die grote valpartij oké zijn.”

“Dit is een droom die werkelijkheid wordt", ging Evenepoel verder. “Ik wilde een bom droppen op de Redoute en ik heb het volgehouden tot de streep. Het is ongelooflijk. Ik ben heel fier, heel gelukkig. Op de Roche-aux-Faucons kreeg ik kippenvel door de aanmoedigingen van de supporters langs de kant van de weg. Ik wil iedereen bedanken die me vooruit gestuwd heeft.”

Beste dag op fiets ooit

Voor Evenepoel doet deze overwinning des te meer deugd door de soms moeizame weg die hij heeft moeten afleggen na zijn zware valpartij tijdens de Ronde van Lombardije in 2020. “Ik heb het laatste anderhalf jaar mentaal en fysiek afgezien. Dit jaar gaat alles eindelijk goed en vandaag heb ik de beste Remco laten zien. Volgens mij was het zelfs mijn beste dag ooit op een fiets - perfecte timing. Een dikke ‘merci’ aan iedereen die in me is blijven geloven: mijn familie, de ploeg, Patrick (Lefevere, red.)...”

