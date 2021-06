Emoties laaien op bij zilveren Theuns, die Tour wellicht gedwongen mist: “Het doet pijn dat ploeg aan mij twijfelt”

Een kwartwiel. Zoveel scheelde het of niet Wout van Aert, maar wel Edward Theuns was Belgisch kampioen op de weg geweest. De ontgoocheling was op Theuns’ gezicht achteraf af te lezen. “Ik geloofde er écht in dat ik Van Aert kon kloppen, anders had ik het niet tot een sprint laten komen. Misschien heb ik een kleine schakelfout gemaakt door geen tandje bij te steken of heb ik iets te lang gewacht om aan te gaan. Ik ben niet super explosief, maar heb wel een goeie sprint voor 10 à 20 seconden. Dit was de kans van mijn leven om Belgisch kampioen te worden.”