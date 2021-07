Emma Norsgaard snelste van het pak in Ronde van Italië voor vrouwen, Van der Breggen blijft leidster

Tour de France Einde verhaal voor Roglic in Tour: “Hij ziet te veel af van blessures”

4 juli Primoz Roglic is vandaag niet meer opgestapt in de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma heeft te veel last van de blessures die hij opliep na een val in de derde etappe. In de eerste bergetappe van gisteren verloor de nummer twee van vorig jaar heel veel tijd op topfavoriet Tadej Pogacar.