EK BAANWIELRENNEN. Geen medailles op slotdag: Kopecky-Bossuyt stranden op vierde plaats in ploegkoers, Degrendele vijfde in keirin

WielrennenGeen medaille voor Lotte Kopecky en Shari Bossuyt op het EK baanwielrennen. De Belgische vrouwen strandden op een zucht van het podium in de ploegkoers. In het keirin werd Nicky Degrendele vijfde. Straks doet het duo Robbe Ghys-Fabio Van den Bossche nog een gooi naar eremetaal.

30 kilometer vlammen met om de tien ronden een sprint. Lotte Kopecky en Shari Bossuyt waren als wereldkampioenes tuk op een medaille in de ploegkoers op het EK baanwielrennen. Samen met de Britten waren onze landgenotes bij de grote favorieten.

De Belgen startten vrij behoedzaam, de Italianen en de Britten deden dat niet. Vooral Archibald en Barker scoorden bij de vleet. Voor Kopecky en Bossuyt was het toch een beetje achter de feiten aanhollen met drie punten halfweg.

Op 40 ronden van het eind luidden de twee Belgische vrouwen dan toch de oorlogstrom. Helaas werd hun poging in de kiem gesmoord. Terwijl het veld uiteen werd geranseld bleven de Britten regeren. Goud was weg en dus moesten Kopecky en Bossuyt alles op de eindsprint zetten in de hoop een medaille weg te kapen.

Een late uitval van de Duitsers gooide evenwel roet in het eten. De Britten zetten de puntjes op de i, Bossuyt strandde als derde in het wiel van een uitdovende Duitse concurrente. De Belgen sprokkelden zo net niet genoeg punten om nog op het podium te komen. Geen nieuw eremetaal dus voor Lotte Kopecky.

Van den Bossche en Ghys vijfde

Ook bij de mannen geen medaille in de ploegkoers. De concurrentie was weliswaar niet min voor Fabio Van den Bossche en Robbe Ghys. In een hoogstaande ploegkoers waren onze landgenoten lang in de running voor een medaille. Het tactische steekspel werkte evenwel de duo’s uit Duitsland, Frankrijk, Portugal en Italië in de hand. Roger Kluge en Theo Reinhardt pakten als wereldkampioenen de Europese titel. Frankrijk en Italië gingen mee op het podium. De Belgen werden vijfde.

Degrendele vijfde

Ook Nicky Degredele heeft de Belgische medailleoogst op het EK baanwielrennen in Grenchen niet aan kunnen dikken. In de keirin werd ze vijfde. De Duitse Lea Sophie Friedrich, ook wereldkampioene in de discipline, stak het goud op zak, voor de Britse Emma Finucane en haar landgenote Emma Hinze.

In haar kwalificatiereeks werd Degrendele derde, achter Friedrich en Finucane. Ze moest daarvoor naar de herkansingen, net als Valerie Jenaer, zesde in haar reeks. In haar herkansingsrace werd Jenaer als derde uitgeschakeld. Degrendele wist zich via een zege wel voor de halve finales te plaatsen. In haar halve finale stootte ze als tweede door. Alleen Friedrich was haar opnieuw te snel af.

In de finale nam de Française Mathilde Gros even het voortouw, maar stelde Friedrixh al snel orde op zaken. Ze kreeg Finucane en Hinze in het wiel en aan die posities en in die volgorde bolden ze ook over de meet.

