Einde van een tijdperk, maar Froome heeft nog plannen: “Geloof me als ik zeg dat ik nog lang niet klaar ben”

Oh ironie. Daar staat Chris Froome voor de start van de laatste etappe van de Vuelta met een ietwat lullige trofee in zijn handen. Dat de Brit de Vuelta van 2011 alsnog heeft gewonnen, was al even bekend nadat de resultaten van de Spanjaard Juan José Cobo (toen de winnaar) vanwege verdachte bloedwaarden zijn geschrapt. De erkenning had Froome alleen nog niet gehad, tot vorige week dus. Dankbaar en netjes neemt hij de felicitaties in ontvangst. Zoals hij altijd uiterst correct en netjes handelde.

Volledig scherm Froome met de Vuelta-trofee uit 2011. © Photo News

Het voelt nu zo verschrikkelijk ver weg: Chris Froome die een grote ronde wint. Maar de Brit was oprecht blij met het gebaar van de Vuelta-organisatie. Met een beetje fantasie kun je de verlate prijsuitreiking ook een eerbetoon aan zijn wilskracht noemen. Froome reed de Ronde van Spanje uit. Zijn eerste volbrachte grote ronde na die horrorcrash van juni 2019 toen hij van zijn tijdritfiets viel en bijna alles brak wat je kunt breken. In Spanje reed hij de afgelopen drie weken tamelijk anoniem rond. Af en toe eens een kopbeurt voor kopman Richard Carapaz. Maar vaker achterin, de plek die niet bij zijn status past. Toch deed het hem goed. “Ik was niet op het niveau waar ik op hoopte en waar ik voor gewerkt heb. Maar ik ben trots op een nieuwe stap in mijn reis op weg naar de plek waar ik wil zijn.”

Quote Ik heb talloze tweets ontvangen waarin staat dat ik al had moeten inpakken. Als ik elke keer stopte als het moeilijk werd tijdens mijn wielercar­riè­re, had ik nooit iets bereikt Chris Froome

Strijden met de beste renners ter wereld dus. De groep waar hij zelf zo’n wezenlijk onderdeel van was met vier Tourzeges (2013, 2015, 2016, 2017), twee keer winst van de Vuelta (2011, 2017) en ook nog een Girozege (2018). Allemaal in dienst van Sky, de voorloper van Ineos. Voor de laatste etappe in de Vuelta speecht grote baas Dave Brailsford. Froome zelf spreekt niet heel uitgebreid. Zijn dankbare boodschap aan de ploegmaten is kort en krachtig.

Volledig scherm Dylan van Baarle met Chris Froome in Zuid-Afrika. © @chrisfroome

Rugnummers en kaderplaatjes

Eén van hen is de Nederlander Dylan van Baarle. “Ik heb Chris deze week nog een berichtje gestuurd. ‘Als je hard wilt blijven trainen, dan weet je me te vinden.’ Daar moest hij om lachen. Dit jaar waren we met z’n tweeën in Zuid-Afrika, daar hebben we echt hard getraind. Vinden we allebei mooi”, zegt hij. “Het besef dat dit de laatste wedstrijd was met Chris komt pas later. Net als het besef dat het bijzonder was om met hem te rijden. Vergeet niet, volgend jaar gaat ie ook nog gewoon koersen. Hij had het er over in de Vuelta: ‘Het lijkt wel of iedereen denkt dat ik dood ga.’ Iedereen vroeg zijn rugnummers en kaderplaatjes. Dat doe je normaal gesproken alleen als iemand echt stopt.”

Van stoppen wil Froome nog niets weten. Hij tekende in juli een lucratief contract bij Israel Start-Up Nation. Het team waar hij zijn carrière op een waardige wijze wil afsluiten. Bradley Wiggins, Tourwinnaar van 2012, is oud-ploeggenoot van Froome en werd ooit door hem overvleugeld. Als analyticus van Eurosport liet hij zich vleiend uit over zijn landgenoot. Hij maakte een diepe buiging voor hem en verwacht dat Froome weer de renner wordt die hij ooit was. Froome zelf reageerde dankbaar en gevat op social media. “Ik heb talloze tweets ontvangen waarin staat dat ik al had moeten inpakken. Als ik elke keer stopte als het moeilijk werd tijdens mijn wielercarrière, had ik nooit iets bereikt. Geloof me als ik zeg dat ik nog lang niet klaar ben.”

Quote Mensen vergeten dat hij echt van super ver moet terugkomen. Hij is nog altijd niet 100 procent van die crash hersteld Dylan van Baarle

Van Baarle over Froomes toekomst. “Hij is een legende met veel ervaring. Of hij nog een grote ronde gaat winnen, weet ik niet. Dat laat zich ook moeilijk voorspellen na alles wat er is gebeurd. Als hij op niveau komt, kan hij nog steeds meedoen om de prijzen. Of dat winst, podium of top 10 is zal blijken. Ik gun het Chris van harte dat hij weer gaat meedoen. Mensen vergeten dat hij echt van super ver moet terugkomen. Hij is nog altijd niet 100 procent van die crash hersteld. Hij beseft dat hij van heel ver heeft moeten komen, dat dit onderdeel is van zijn herstel.’'

Laat Froome een leegte achter bij Ineos? Een kleine opsomming zegt misschien wel genoeg. Oud-Tourwinnaars Geraint Thomas en Egan Bernal zijn er nog. Net als Giro-winnaars Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart. Bovendien: Ineos heeft voor volgend jaar Adam Yates (droeg afgelopen Tour nog het geel), Daniel Martinez (winnaar Dauphiné) en Richie Porte (derde in de Tour) vastgelegd. Nee, veel zwakker wordt de ploeg niet zonder Froome.

Volledig scherm Froome. © AP