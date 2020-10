“Eigenlijk vind ik het moeilijk te begrijpen dat er in Parijs-Roubaix niet kan gekoerst worden, en hier wél”

Giro d'Italia Portugal boven in Giro: Guerreiro pakt zege in zware bergetappe, Almeida behoudt roze trui

11 oktober Ruben Guerreiro (Education First) heeft de negende etappe in de Giro gewonnen. Hij was de beste in de steile klim op de Roccaraso, Castroviejo (Ineos Grenadiers) kwam als tweede over de meet. João Almeida (Deceuninck-Quick.Step) behoudt zijn roze trui maar verliest 16 seconden, Guerreiro wordt de nieuwe leider in het bergklassement.