Egan Bernal rijdt de Giro, Laurens De Plus trekt naar de Tour met Ineos

Egan Bernal verschijnt dit seizoen aan de start van de Ronde van Italië. De Colombiaan van Ineos Grenadiers wordt zo bij z'n debuut in de Giro meteen een grote concurrent van Remco Evenepoel. Of Bernal na de Giro ook de Tour betwist, valt nog af te wachten. Wie wél zeker is van deelname aan La Grande Boucle: Laurens De Plus. Onze landgenoot - die in het tussenseizoen overkwam van Jumbo-Visma - zal in Frankrijk in dienst rijden van kopmannen Geraint Thomas en Richard Carapaz. Voor De Plus wordt het z’n tweede beurt in de Tour. In 2019 fungeerde hij als de luitenant van Steven Kruijswijk, vorig seizoen ontbrak-ie door blessureleed.