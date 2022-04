Egan Bernal praat voor het eerst sinds zijn zware val eind januari: “Dit doet je nadenken over het leven”

WielrennenHij fietst weer. Noem dat gerust een mirakel, na zijn doodsmak nu bijna tien weken geleden. Een comeback in het peloton, is waar Egan Bernal (25) van droomt. Maar hij is wel veranderd als mens, zegt hij. “Als je aan een beademingsmachine ligt, ga je echt wel anders tegen de dingen aankijken.”

“Sorry, het is al een tijd geleden dat ik nog Engels sprak. Mag het in het Spaans? Daar voel ik me comfortabeler bij.” Tuurlijk mocht dat. Exact 68 dagen na zijn zware ongeval op training nam Egan Arley Bernal, best scherp ogend in zijn witte Belstaff t-shirt maar met wandelstok voortdurend bij de hand, in een zoom call nog eens het woord voor een dozijn verzamelde media. De Tourwinnaar van 2019 en Girowinnaar van 2021 deed dat naar aanleiding van een ritje met de fans op het virtuele trainingsplatform Zwift, dat hij vanuit zijn thuisbasis Zipaquira zelf organiseerde uit dankbaarheid voor alle steun en sympathie die hij de voorbije weken ontving. “Dit was en is nog steeds de grootste uitdaging waarmee ik tot dusver te maken kreeg in mijn leven”, aldus Bernal. “Dat ik na mijn accident zo snel opnieuw op de fiets zou zitten is iets waar ik alleen maar van kon dromen. Hoe blij ik ben, valt met geen woorden te beschrijven. Nu ik niet aan koersen kan deelnemen, mis ik jullie, mijn fans, en de energie die jullie mij schenken.” Vandaar: ‘Ride with Egan’.

Volledig scherm Egan Bernal in het ziekenhuis na zijn zware val. © AFP

Op 24 januari botste Bernal op training in gezelschap van enkele Ineos-ploegmaats aan volle snelheid achterop een stilstaande bus. De impact van de klap was enorm. Noem het en de onfortuinlijke Colombiaan had het gebroken. Dijbeen, knieschijf, middenhandsbeentje, duim, een halswervel, twee borstwervels en elf ribben. Hij verloor ook een tand en liep twee geperforeerde longen op. Bernal werd meteen geopereerd in de Clinica Universidad de La Sabana, waar hij de dagen nadien nog meermaals onder het mes belandde. Maar… na twee weken toch alweer werd ontslagen. “Hij heeft een hoogenergetisch trauma overwonnen en is nu klaar om zijn revalidatieproces op te starten. Er zijn geen complicaties en alle blessures zijn stabiel en zullen genezen’, klonk het in een officieel statement. Bernal besefte in een videoboodschap hoeveel geluk hij heeft gehad. “Het feit dat ik nog in leven ben, voelt voor mij als een wedergeboorte.”

Sinds een week fietst Bernal ook opnieuw op de weg. Opgetogen postte hij de voorbije dagen beelden van tochtjes met onder meer zijn vriendin María Fernanda Gutierrez en Ineos-ploegmaat Brandon Rivera. “Na 2 maanden en 20 gebroken botten: hier ben ik. En ik wil meer!”, schreef hij. En, bij een foto met beide handen achter zijn hoofd: “Mira Mamá, sin manos!! Kijk mama, zonder handen!!” De angst heeft hij alvast overwonnen, zo lijkt het wel. Bernal zelf twijfelt. “Eigenlijk is dat op dit moment, na amper een vijftal dagen fietsen, moeilijk in te schatten”, klinkt het. “Ik haal nog geen hoge snelheden, hé. Pas als ik opnieuw in een peloton fiets zal moeten blijken hoezeer het ongeluk me heeft ‘aangetast’. Ik hoop dat het meevalt, want wielrennen is echt wel het allerliefste wat ik doe.”

Volledig scherm © REUTERS

Het belangrijkste, vindt Bernal, is dat nu alles goed met hem gaat. “En dat ik me van dag tot dag weer een een beetje meer coureur voel worden.” Heel even gaf hij een impressie van de hel die hij de de voorbije weken heeft moeten doorstaan. “Op de sociale media postte ik meestal goede, positieve dingen. Maar er zijn ook slechte dagen en nachten geweest, met heel veel pijn. Momenten waarop ik suf en uitgeteld in bed lag en weinig of niks kon doen. Onvermijdelijk verandert het je, als mens. Als je aan een beademingsmachine komt te liggen, ga je toch anders tegen de dingen aankijken en bepaalde zaken veel meer waarderen. Hoe doet je nadenken over wat nu écht belangrijk is in het leven. Mijn moeder, mijn vriendin, mijn familie. Veel meer dan de ambitie om de beste wielrenner ter wereld te willen worden. Ook al gaat het nu verbazend vlot met mijn ‘rehab’, ik zal nooit vergeten uit welk dal ik ben moeten kruipen. Onvermijdelijk neem ik zaken mee uit die moeilijke periode.”

Wanneer hij precies kan terugkeren in competitie, is voor Bernal een raadsel. “Op die dag heb ik nog geen zicht. Er is ook geen haast bij. Na alles wat me overkomen is, moet ik nu vooral goed luisteren naar mijn lichaam.” De ploeg steunt hem daar voor de volle 100% in, zegt hij. “’No rush’, is het motto. ’Doe rustig aan. Neem alle tijd die je nodig hebt’, appten teammanager Dave Brailsford en Ineos-CEO Jim Ratcliffe me. Ik voel totaal geen druk en dat is belangrijk. Hoe dan ook zal ik er alles aan doen wat binnen mijn kracht en mogelijkheden ligt om op een dag opnieuw aan te sluiten in het peloton. Áls ik mijn comeback maak, zal dat in de best mogelijke fysieke conditie zijn. De wetenschap dat een heel land achter mij staat, motiveert me daar enorm toe.”

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kijk en/of beluister op HLN.be en alle streamingdiensten naar de nieuwste aflevering van ‘Wuyts & Boonen’.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP