Egan Bernal beleefde moeilijke dag, maar houdt stand: “De schade kunnen beperken”

GiroEgan Bernal is aan een indrukwekkende Giro bezig, maar vandaag had de renner van INEOS Grenadiers een mindere dag. Op de Sega di Ala reed Yates weg en Bernal kon niet meer mee. Toch toonde de Colombiaan zich niet ontevreden. De schade bleef immers beperkt.

Daniel Martin won de rit vandaag. De grootste verrassing van de dag speelde zich echter achter de winnaar af. Het schild van Egan Bernal vertoonde vandaag de eerste barstjes. Bernal moest Yates op de slotklim laten gaan. Yates maakt zo een minuut goed op de leider. De roze trui zelf besefte dat het zijn dagje niet was: “Vandaag was voor mij een erg zware dag. De laatste kilometers waren erg steil. Ik probeerde nog bij Yates te geraken, maar hij was gewoon sterker dan ik. Hij was vandaag echt indrukwekkend. Ik heb gewoon mijn best gedaan.”

Ondanks de mindere dag toonde Bernal zich na aankomst zeker niet ontevreden. “Ik ben vooral blij, want ik verlies niet te veel tijd op de concurrenten. Vandaag was een slechte dag, maar ik heb nog altijd een aardige voorsprong. Het is nog even tot in Milaan. Als ik de Giro uiteindelijk zou winnen, dan maakt het mij niet echt uit of de voorsprong 1 of 2 minuten bedraagt. Ik heb de schade kunnen beperken en dat is het belangrijkste.”

In het algemene klassement verliest Bernal amper drie seconden op zijn eerste achtervolger, Damiano Caruso. De Italiaan kijkt nu nog tegen een achterstand van 2:21 aan. Yates komt dichter en is derde op 3:23.

Opschudding achterin het peloton, op iets meer dan 27 kilometer voor de finish. Om een stevige valpartij te ontwijken, moest Remco Evenepoel in een fikse bocht naar rechts te hard in de remmen, waardoor hij de controle verloor en over de vangrail ging, hetgeen deed terugdenken aan zijn noodlottige val van vorig jaar in de Ronde van Lombardije. De renner van Deceuninck - Quick-Step had een tijdlang verzorging nodig langs de kant van de baan, maar kon uiteindelijk met een verband aan zijn linkerpols de tocht voortzetten.

Donderdag staat de achttiende etappe in deze Giro op het programma, een rit over 231 kilometer tussen Rovereto en Stradella. Een overgangsetappe waarin de sprinters hun laatste kans zullen krijgen, al liggen er ongetwijfeld ook heel wat aanvallers op de loer. LEK/

Volledig scherm © AP