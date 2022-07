Eerste zege in zes jaar voor Jan Bakelants die na de meet in tranen uitbarst: “Ik vroeg me af: ‘Waarom doe ik dit nog?’”

Ronde van WalloniëJan Bakelants (36) heeft in de Ronde van Wallonië zijn eerste zege in meer dan zes jaar geboekt. Onze landgenoot van Intermarché-Wanty-Gobert haalde het in de vijfde rit na een late uitval. Na de finish barstte hij in tranen uit. “Ik had dit al eerder verdiend, maar er zat altijd iets tegen”. Bakelants’ ploegmaat Biniam Girmay viel dan weer letterlijk uit, net als Arnaud De Lie.

De overwinning in de slotrit was een prooi voor Jan Bakelants. Onze landgenoot boekte op z'n 36ste zijn eerste zege sinds 14 februari 2016, toen een etappe in La Méditerranéenne. Hij bleef na een late uitval nipt Robert Stannard voor - de Australiër van Alpecin-Deceuninck mag zich wel eindwinnaar noemen. Na z'n eerste overwinning in meer dan zes jaar tijd werd Bakelants overmand door emoties. Begrijpelijk, na de lange en moeilijke weg die hij aflegde sinds z'n zware valpartij tijdens de Ronde van Lombardije in 2017.

“Er is de voorbij jaren heel wat gebeurd”, deed Bakelants zijn verhaal. “Ik vind dat ik dit eigenlijk al veel eerder had verdiend, maar er zat altijd wel iets tegen. Mijn rug was gebroken, niemand geloofde er nog echt in, ik had lang geen ploeg... Ondertussen heb ik drie kinderen, die Wout (trainingsmakker Van Aert, red.) ook kennen. Het is moeilijk om hen uit te leggen dat Wout alles wint en ik ook meedoe, maar zonder te winnen.”

“Ik zit vaak in tv-programma’s en zeg daar wat anderen goed of slecht doen, maar dat wil niet zeggen dat ik niet kritisch ben over mezelf”, ging hij verder. “Ik was vaak niet content, bleef vaak op mijn honger zitten en vond dat er meer uit moest komen. Rondom mij boekte iedereen succes, behalve ikzelf. Dat deed pijn. Ik vroeg me af: ‘Waarom doe ik dit nog?’”

De manier waarop Bakelants won, deed denken aan die ritzege in de Ronde van Frankrijk van 2013. Toen won Bakelants de tweede etappe op Corsica én veroverde hij het geel. “Ik had toen wel iets meer marge”, herinnerde Bakelants zich. “Kijk, dat zal op wielervlak voor altijd de belangrijkste dag van mijn leven zijn, maar vandaag doet toch ook heel veel deugd. De toekomst oogt ook onzeker - ik ben niet zeker of ik kan blijven bij Intermarché-Wanty-Gobert. Misschien is dit wel een mooi orgelpunt.”

Girmay en De Lie vallen uit Opnieuw pech voor Biniam Girmay. Op de tweede kasseienstrook van de slotrit in de Ronde van Wallonië raakte de populaire Eritreeër betrokken in een valpartij. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert zag zich genoodzaakt de strijd meteen te staken. Girmay had veel pijn, maar de schade lijkt voorlopig beperkt tot schaafwonden. "We denken niet dat hij naar het ziekenhuis moet", klonk het bij de ploeg. Normaal gezien verschijnt hij morgen aan de start van het Natourcriterium van Herentals. De winnaar van Gent-Wevelgem moest ook in de Giro al opgeven na een wel erg ongelukkig voorval met de kurk van een champagnefles, waarna hij alleen in eigen land nog de Ronde van Eritrea reed. Op zijn helm in de Ronde van Wallonië: een kurk met bokshandschoenen, ludieke verwijzing naar het spuitincident. Girmay was niet de enige die de kasseien van iets te dichtbij bestudeerde. Ook Arnaud De Lie ging stevig tegen de grond op de stenen. De sprinter van Lotto Soudal bleef lang liggen, trok zich vervolgens weer op gang om niet veel later dan toch de strijd te staken. Uit voorzorg, zo bleek. Ook De Lie lijkt ervanaf te komen met schaafwonden en een gehavende knie. Volledig scherm Arnaud De Lie tegen de grond. © rv