Eerste test voor nieuw stuur, positie (en Remco zelf): Evenepoel rijdt vandaag met aangepaste tijdritfiets

Wielrennen Gaudu troeft Evenepoel en co af op Alto da Foia nadat valpartij finale ontregelt: “Hopelijk zaterdag dezelfde, of nog betere benen”

Een zesde plaats. Voor de eergierige Remco Evenepoel doorgaans geen resultaat om rustig van in slaap te vallen, maar dat was ditmaal anders. Evenepoel reed de eerste bergrit van de Ronde van de Algarve in spaarmodus met als hoger doel uit te halen in de tijdrit. “Dit is een perfecte situatie voor mijn klassementsambitie.”

18 februari