Eerste motortje in wielerwereld werd ontdekt in 2016: “Dat is mijn fiets niet, ze mogen al mijn fietsen controleren”

Wat kan Evenepoel in Luik tegen deze Pogacar? “Als iemand hem kan volgen, dan is het Remco”

Tadej Pogacar is ongenaakbaar. Dat was hij al op de kasseien in Vlaanderen, dat blijkt hij nu ook in de heuvels van de Amstel Gold Race. Nog één man staat tussen hem en de totale dominantie: Remco Evenepoel (23). Tot wat is de wereldkampioen in staat? Luik-Bastenaken-Luik van zondag wordt de ultieme clash. “Een man-tegen-mangevecht hoeft geen nadeel te zijn voor Remco.”