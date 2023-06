Eerst Ronde van Zwitserland, nadien Vuelta? Remco Evenepoel overweegt zijn titel te verdedigen in Spanje

KIJK. Jum­bo-Vis­ma (op roze sokken) aan het feest, de sprint van Cavendish en valpartij in laatste meters: dé momenten van de slotrit

De slotrit van deze Giro verliep zoals verwacht: de roze trui dronk met z’n ploeg (allemaal gehuld in passende roze sokken) een glaasje champagne, de tegenstanders kwamen met felicitaties en aan het eind won een sprinter. Mark Cavendish was de afmaker van dienst, met hulp van z’n goede vriend Geraint Thomas. In de Britse sprinter z’n zog gingen er nog een aantal zwaar tegen de grond. Ook dat was een constante in deze Ronde van Italië: valpartijen. De hoogtepunten van de slotrit in deze Giro kan u in bovenstaande video bekijken.