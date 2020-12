“Een wielrenner is altijd bereid te sterven”: Tom Boonen en Hugo Camps bespreken in onze podcast ‘In het Wiel’ boeiend wielerjaar

Boonen en Camps bespreken ook de veiligheid in de koers, een moeilijk thema. “Dat is ook een beetje de charme van de koers”, vertelt Boonen. “Een wielrenner is altijd bereid te sterven, al zal hij daar zelf niet bij stilstaan. Om die laatste vijftien centimeters toch te pakken om als eerste op te draaien. In al de koersen die ik in mijn carrière gewonnen heb, was ik op een bepaald moment bereid om te sterven, zonder dat ik erbij stilstond.”