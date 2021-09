Een vrouwenploeg? Patrick Lefevere in onze HLN Sportcast: “Met alle respect, maar ik ben ook het OCMW niet, hé”

WielrennenIn de rand van het WK wielrennen was Deceuninck-Quick.Step-baas Patrick Lefevere te gast in onze HLN Sportcast bij Stijn Vlaeminck en Tom Boonen. Hij had het onder meer over de situaties van Sam Bennett en Mark Cavendish. En er kwam een antwoord op de vraag of hij ooit met een vrouwenploeg zou beginnen bij Deceuninck-Quick.Step.

Lotto Soudal, Movistar, Trek-Segafredo. Steeds meer mannelijke WorldTour-ploegen krijgen een vrouwelijke variant. “Wanneer ik met een vrouwenploeg begin? Als er genoeg goeie rensters zijn in België”, zegt Patrick Lefevere. “Het moet niet noodzakelijk een typisch Belgische ploeg zijn, maar ik zie ze helaas niet. Jolien D’Hoore stopt. Anna van der Breggen stopt. Alleen Van Vleuten schiet nog over, maar zij zit bij Movistar. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig vind ik wel een leuke. Ik vind ze grappig en ze is ook wel goed.”

Volledig scherm Patrick Lefevere in onze HLN Sportcast. © HLN

Daarna gaapt de leegte volgens Lefevere. “Ik was een koers in Italië aan het volgen. Longo Borghini won, het eerste Belgische meisje werd 40ste op 5 minuten. Ik zit in een nevenfirma Experza, zij sponsoren de ploeg van de vrouw onze ploegleider Rik Van Slycke. Als er in De Panne een groep wegrijdt van 50 en er zit dan niemand bij... Met alle respect, maar ik ben ook het OCMW niet, hé.”

Kunnen investeringen van ploegen als Deceuninck-Quick.Step dan niet voor een boost in het niveau zorgen? Lefevere heeft er geen pasklaar antwoord voor. “Met wat moet je beginnen? Je moet die vrouwen eerst al overtuigen om wielrenster te worden. Ik heb ook niet de ervaring, tijd, geld of goesting om te investeren als ik niet weet waar ik zal uitkomen.”

Hoe zou het zijn met Sam Bennett? Dat wou Stijn Vlaeminck in de jongste HLN Sportcast ook weten van Patrick Lefevere. De Ier leeft al sinds mei in onmin met zijn baas bij Deceuninck-Quick.Step na een vermeende knieblessure. Bennett komt volgend jaar uit voor Bora-hansgrohe, maar rijdt wel nog het WK op de weg én een paar kleinere koersen in België.

“Hoe het met hem is? Ik zou het niet weten”, aldus Lefevere. “Ik heb hem niet meer gezien sinds het voorseizoen. Er was dan die hele cinema met zijn kwetsuur, waarna ik hem een Whatsapp-bericht stuurde. Hij zei toen dat hij zou bellen na z'n training, maar dat telefoontje moet nog altijd komen. De kwestie ligt zwaar op mijn maag, ja. We wonnen vier ritten met Cavendish in de Tour, dat was een mirakel en dan kregen we vragen over Bennett. Dat was niet leuk.”

Met Cavendish is Lefevere er trouwens min of meer uit voor een verlengd verblijf. “Hij komt woensdagavond aan in België voor het WK wielrennen. Ofwel ga ik dan naar hem toe, ofwel iets later. Vanaf vrijdag vergezel ik Zdenek Bakkala in België, daarna zal het er dus niet meer van komen. Nu moet ik zeggen dat we er qua prijzen en bonussen grotendeels uit zijn.”

“Hij wil alleen nog zekerheid na zijn carrière en dat is het moeilijkst. Welke functie moet ik hem geven? Het woord 'ploegleider’ is nooit uitgesproken en moet Mark dan sprintles geven aan Jakobsen? Dat gaat ook niet. Moet hij met mij mee rondlopen om sponsoring binnen te halen? Dan heeft hij pech, want de verbintenissen op lange termijn liggen allemaal vast.”

Volledig scherm Mark Cavendish en Patrick Lefevere. © Getty Images

Volledig scherm Tom Boonen, Stijn Vlaeminck en Patrick Lefevere in onze HLN Sportcast. © HLN

