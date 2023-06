“Een type Tony Martin”: wie is Alec Segaert, de renner die zondag Evenepoel als enige kon volgen

Extra ambulance voor fans, mechani­sche seingevers en veegmachi­nes om 4 uur ‘s ochtends: E3 Saxo Classic wil “veiligste koers ter wereld” zijn

Veiligheid in de koers is actueler dan ooit. Het dodelijke ongeval van Gino Mäder zorgt voor een nieuwe ‘state of urgency’, ook bij ons in Vlaanderen. De E3 Saxo Classic, altijd al een voorloper geweest op dat vlak, hoopt tegen volgend voorjaar met nieuwe maatregelen te komen. “In de weken na onze wedstrijd bekijken we de tv-beelden vijf keer opnieuw. Niet om de renners te zien, wel om de gevaarlijke passages eruit te halen. “