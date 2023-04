Een-tweetje voor Bora-hansgrohe in Tour of the Alps: Kämna wint derde rit voor ploegmaat Vlasov

Ben Healy, van bidongever in Roubaix naar podium in Amstel: “Ik verbaas mezelf door dit niveau te halen”

Hij brak in februari zijn hand, maar twee maanden later staat Ben Healy (22) op het podium van Amstel Gold Race. Dat lukte hij woensdag ook al in de Brabantse Pijl. De Ier is de revelatie van de week en straks misschien van het voorjaar? “Ik wil ook in Luik op het podium staan, maar merk dat de toprenners mij beginnen in de gaten te houden.”